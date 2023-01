Chociaż ogólna liczba żołnierzy USA stacjonujących w Japonii nie zmieni się, wysłanie do Japonii większej liczby pocisków przeciwokrętowych ma być pierwszym z serii posunięć dotyczących amerykańskich sił w Azji, których celem ma być wysłanie sygnału ostrzegawczego do Chin.



W środę, po spotkaniu w Waszyngtonie pomiędzy szefem Pentagonu, Lloydem Austinem, sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem oraz ministrem obrony Japonii, Yasukazu Hamadą oraz szefem MSZ Japonii, Yoshimasą Hayashim, ma dojść do oficjalnego ogłoszenia porozumienia w sprawie dalszej współpracy wojskowej między Waszyngtonem a Tokio.

Do Japonii ma przybyć wiosną ok. 300 żołnierzy piechoty morskiej USA i 13 jednostek pływających, które mają pomagać w transporcie amerykańskich i japońskich żołnierzy i sprzętu

W piątek z prezydentem USA, Joe Bidenem, spotka się premier Japonii, Fumio Kishida.



Japonia poinformowała w grudniu o rekordowym wzroście wydatków na obronność - w ciągu pięciu lat Japonia ma przeznaczyć na ten cel 320 mld dolarów. Powodem takiego kroku jest coraz bardziej asertywna polityka Chin w regionie Azji południowo-wschodniej.



Rzecznik MSZ Chin, Wang Wenbin, mówił we wtorek, że Japonia i USA powinny zagwarantować, że ich sojusz "nie będzie szkodził interesom państw trzecich, regionalnemu pokojowi i stabilności".



Pociski przeciwokrętowe mają przybyć do Japonii wraz z pułkiem piechoty morskiej liczącym 2 tys. żołnierzy, którzy wymienią żołnierzy obecnie stacjonujących w Japonii.



Ponadto do Japonii ma przybyć wiosną ok. 300 żołnierzy piechoty morskiej USA i 13 jednostek pływających, które mają pomagać w transporcie amerykańskich i japońskich żołnierzy i sprzętu, co pozwoli na szybki przerzut wojsk.



W Japonii stacjonuje obecnie 18 tys. żołnierzy piechoty morskiej USA - większość w bazach na Okinawie, która wchodzi w skład archipelagu wysp rozciągających się na skraju Morza Wschodniochińskiego w odległości ok. 100 km od Tajwanu.



Łącznie w Japonii stacjonuje ok. 54 tysięcy żołnierzy USA.