W rozmowie z Trójką minister Buda omawiał m.in. rozmowy, jakie przedstawiciele polskiego rządu toczą z Brukselą na temat odblokowania wypłat z KPO.

Reklama

Zadanie to zostało powierzone ministrowi ds. UE Szymonowi Szynkowskiemu vel Sękowi, który, jak mówił Buda, ma "zniwelować te argumenty polityczne, które się pojawiły po stronie KE".

Czytaj więcej Polityka Minister Waldemar Buda: Styczeń będzie decydujący dla KPO Mieszkań na rynku nie brakuje, ale nie ma chętnych do ich kupna – mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Zdaniem wiceministra nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie zmodyfikowana w "najdrobniejszych szczegółach" i wycyzelowana "słowo do słowa". Dlatego, zdaniem Budy, "jeżeli opozycja będzie chciała wprowadzać zasadnicze poprawki do tej ustawy, to znaczy że chce wysadzić porozumienie z UE i KE".

Buda stwierdził także, że prezydenta, który zapowiedział, że nie podpisze ustawy w jej pierwotnej formie, "toczące się rozmowy z przedstawicielami rządu bardzo mocno uspokajają".



Reklama

- Nie podejrzewam, żeby były problemy na poziomie prezydenta z zaakceptowaniem rozwiązań, które są wynegocjowane z Komisją Europejską - powiedział wiceminister.



Na te słowa zareagował Andrzej Duda.

"Nie wiem od kogo Pan Min. Buda czerpie takie informacje ale są one nieprawdziwe i w swojej wypowiedzi niestety mija się z prawdą" - napisała głowa państwa w mediach społecznościowych.