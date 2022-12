W czwartek - tuż przed tym, jak ustawą miał zająć się Sejm - złożony w nocy w wtorku na środę przez posłów PiS projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw został zdjęty z porządku obrad. Wnioskodawcy mówili, że projekt to efekt negocjacji z Komisją Europejską i ma wypełnić tzw. kamień milowy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie konsultowano z nim postanowień projektu. Zadeklarował, że nie zgodzi się na żadną ustawę, która naruszy konstytucję i prerogatywy prezydenta dotyczące nominowania sędziów.

Czytaj więcej Polityka Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zdjęty z porządku obrad Sejmu Posłowie nie zajmą się w czwartek projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podał, że Sejm ma zająć się tematem na posiedzeniu w styczniu.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył, że "w związku z apelem prezydenta Andrzeja Dudy" marszałek Elżbieta Witek na wniosek szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego podjęła decyzję o zdjęciu projektu z porządku obrad. Sejm ma zająć się tematem na posiedzeniu, które rozpocznie się 11 stycznia.

W piątek prezydent Duda ogłosił, że konsultacji w sprawie projektu spodziewa się tego samego dnia. - Rozmawiałem z premierem, z ministrem Szynkowskim vel Sękiem, z marszałek Elżbietą Witek, kontaktowali się ze mną. Jesteśmy umówieni - oświadczył.

Reklama

Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk był w piątek w Radiu Plus pytany o losy ustawy oraz stanowisko prezydenta. - Potrzebujemy nieco więcej czasu na konsultacje, taka decyzja zapadła ze strony pani marszałek - powiedział.

- Już dzisiaj spotykamy się z przedstawicielami prezydenta - potwierdził. Dodał, że planowane są też rozmowy o nowelizacji dotyczącej sądownictwa z politykami obozu rządzącego oraz przedstawicielami opozycji.

Czytaj więcej Polityka Prezydent Duda: Konsultacje ws. ustawy o SN są umówione, spodziewam się ich dziś - Dzisiaj spodziewam się już takich konsultacji. Sprawa jest ważna - powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który w czwartek został zdjęty z porządku obrad Sejmu. Dodał, że rozmawiał na ten temat z premierem i marszałek Sejmu.

Odnosząc się do słów Andrzeja Dudy o braku konsultacji Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że "informacje przekazywane panu prezydentowi nie były wystarczające". - Chciałbym, żebyśmy jak najszybciej przystąpili do takich konsultacji. Jestem do dyspozycji pana prezydenta - oświadczył.

- Myślę, że naszym wspólnym interesem - i to też widzi pan prezydent, i to też z jego wczorajszych słów wynikało - jest konieczność wykonania kolejnego kroku, żeby dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy - mówił.

Minister ds. UE nie chciał ujawnić, czy zaplanowane jest jego spotkanie z prezydentem. Zastrzegł, że o upublicznieniu takiej informacji powinny decydować obie strony. - Ja powiedziałem, że jestem do dyspozycji pana prezydenta i takie spotkanie zawsze jest możliwe, z przedstawicielami pana prezydenta dzisiaj jestem umówiony - kontynuował.

Reklama

Szymon Szynkowski vel Sęk został zapytany, kto jest autorem projektu nowelizacji o SN. - Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mój zespół negocjacyjny pod moim kierownictwem - odparł. Kto wymyślił koncepcję, zgodnie z którą to NSA byłby sądem dyscyplinarnym dla sędziów?

Czytaj więcej Polityka Co dalej ze zmianami w sądownictwie? Bielan: Brak konsultacji z prezydentem to był błąd Brak konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym to był błąd - ocenił europoseł Adam Bielan. Lider współtworzącej Zjednoczoną Prawicę Partii Republikańskiej dodał, że będą rozmowy z przedstawicielami prezydenta.

- To koncepcja, która jest rozwiązaniem przez nas zaproponowanym, przez moich ekspertów, ale była też konsultowana z szeregiem innych prawników. Jest to koncepcja, powiedziałbym, wychodząca naprzeciw pewnym wątpliwościom Komisji w innym obszarze - odparł minister.

- Nie, pomysł pojawił się nie ze strony Brukseli, to jest nasza odpowiedź, chęć pewnego resetu w związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej w innym obszarze - oświadczył. Dodał, że według prawników, z którymi konsultowano projekt, zawarte w ustawie rozwiązania są zgodne z konstytucją.

Minister do spraw Unii Europejskiej został w Radiu Plus zapytany, czy dysponuje pismem z UE z gwarancją, że nowelizacja to projekt ustawy niezbędny do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

- Odpowiem wprost: tak, dysponuję takim pismem - powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk. Pytany, czy może je upublicznić, minister odparł: - Myślę, że korespondencja będąca też elementem pewnych rozmów na tym etapie nie powinna być publiczna.

Reklama

- To jest kolegium komisarzy, przedstawiał tę sprawę na kolegium komisarzy komisarz Didier Reynders odpowiedzialny za kwestie wymiaru sprawiedliwości, z którym prowadziłem też rozmowy. Oczywiście nie tylko z nim, ale to był ten główny partner rozmów - powiedział w Radiu Plus minister Szynkowski vel Sęk.