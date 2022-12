Ok. 100 kibiców piłkarskich, z których część owiniętych było flagami Maroka, starło się z policją w środę wieczorem w Brukseli, po porażce 0:2 Maroka w półfinale mundialu z Francją. Do starć między francuskimi a marokańskimi kibicami dochodziło też we Francji - m.in. w Paryżu i Montpellier.