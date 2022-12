Wtorek wieczorem – to aktualnie chwila głosowania w sprawie wniosku opozycji dotyczącego wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. – Jestem przekonany, że minister zostanie obroniony – powiedział w ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Reklama

Głosowanie od dłuższego czasu budzi emocje. Między PiS a Solidarną Polską trwa ostry spór dotyczący m.in. relacji z Unią Europejską oraz unijnych funduszy. Politycy Solidarnej Polski na celowniku mają premiera Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie. PiS dąży do odblokowania KPO, a to może wiązać się z nową ustawą dotyczącą sądownictwa. – Jestem niemal pewny, że taka ustawa trafi do Sejmu jeszcze w tym roku – mówi jeden z naszych rozmówców z PiS.

Ale wcześniej dojdzie nie tylko do głosowania w sprawie ministra Ziobry, ale też w poniedziałek spotka się klub PiS. Teoretycznie jak zwykle przed posiedzeniem Sejmu, ale tym razem tematem ma być nie tylko mobilizacja przed serią ważnych głosowań (w tym wotum nieufności dla ministra Ziobry), ale też wstępne przymiarki do list wyborczych. PiS wcześnie rozpoczyna cały proces. Zdaniem niektórych naszych rozmówców z klubu PiS pojawienie się tego tematu akurat przed tym posiedzeniem Sejmu ma dodatkowy charakter mobilizujący posłów i posłanki.

Czytaj więcej Polityka PiS gotowe odblokować środki z KPO bez Solidarnej Polski PiS poważnie rozważa przyjęcie jeszcze w tym roku – nawet bez Zbigniewa Ziobry – nowej ustawy, która pozwoliłaby odblokować unijne fundusze. Mogłaby ją poprzeć część opozycji.

Najbliższy czas – do końca roku – zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Politycy PiS nie wykluczają, że poza przyszłotygodniowym posiedzeniem zwołane zostanie kolejne, by przegłosować wspomnianą wcześniej ustawę odblokowującą Krajowy Plan Odbudowy – jeśli PiS podejmie taką ostateczną decyzję.

Reklama

Sejm może do końca roku zająć się też przegłosowaniem tzw. ustawy 10H. Odblokowanie energetyki wiatrowej to jeden z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. W tym przypadku PiS będzie musiało liczyć na opozycję, bo ustawa nie ma poparcia Solidarnej Polski (budzi zresztą kontrowersje też u niektórych polityków PiS). Ale wstępną deklarację w tej sprawie złożyło też PSL. Nasi rozmówcy z klubu PiS spodziewają się, że ostatecznie ustawa wiatrakowa dostanie szerokie poparcie całej opozycji.

A opozycja szykuje się do intensywnych dni w parlamencie. Jeden z naszych rozmówców spodziewa się też, że kolejne posiedzenie lub posiedzenia to kwestia nie tylko czasu przed Bożym Narodzeniem, ale między Bożym Narodzeniem a sylwestrem. – W ten sposób PiS chce rozpocząć rok wyborczy z czystą kartą – twierdzi jeden z naszych rozmówców z PO.

Opozycja szykuje się też na starcie budżetowe, tradycyjnie budzące wiele emocji. W najbliższym tygodniu spotyka się też Senat, który ma zajmować się szeregiem ważnych ustaw, w tym budzącą kontrowersje opozycji ustawę o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA oraz ustawę o zmianie akcyzy. W tej akurat sprawie opozycja może mieć trudności z krytyką Ministerstwa Finansów, bo resort może na koniec roku pochwalić się wzrostami dochodów właśnie np. z powodu wyższej akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe, po wprowadzeniu tzw. Mapy Akcyzowej. Zarówno rząd, jak i politycy opozycji przygotowują się jednak na dyskusję o finansach publicznych pod koniec roku, jak i na polityczne starcie wokół Krajowego Planu Odbudowy. Politycy opozycji wielokrotnie podkreślali, że fundusze z KPO znacznie wzmocniłyby polską gospodarkę.

Jeszcze jednym polem politycznego starcia w nadchodzących dniach będzie ustawa, która ma powołać komisję weryfikacyjną badającą energetykę. Z szacunków Nowogrodzkiej wynika, że komisja ma zacząć działać na początku lutego przyszłego roku. Ustawą wkrótce ma zająć się Sejm, opozycja rozważa całkowity bojkot komisji.