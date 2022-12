Partia jest skłonna do przyjęcia jeszcze w 2022 roku legislacji, która odblokuje Krajowy Plan Odbudowy – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”. Ale jest istotny warunek. – Rozpoczęcie prac w Sejmie zależy od przekazania przez Komisję Europejską ostatecznych i zamykających sprawę konkretnych warunków wypełnienia kamieni milowych – mówi nam ważny polityk PiS znający sprawę.

Władze partii, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, zaaprobowały to podejście m.in. ze względu na argumenty dotyczące gospodarki oraz fakt, że właśnie rozpoczyna się rok wyborczy. – KPO to dziś najwyższy priorytet. Prace trwają. Jest determinacja, by ten problem rozwiązać – mówi inny ważny polityk PiS.

Z naszych informacji wynika, że ten tydzień będzie bardzo istotny dla ewentualnego kalendarza prac w Sejmie. W Brukseli po raz kolejny ma się pojawić minister Szymon Szynkowski vel Sęk. Ma rozmawiać o wspomnianych wcześniej warunkach.

Zakres zmian legislacyjnych może dotyczyć np. testu niezależności sędziego. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że jest przestrzeń na korekty, ale z „czerwonymi liniami” wyznaczanymi przez konstytucję. O tym, że PiS jest gotowy do szybkiej legislacji, mówił niedawno sam minister Szynkowski vel Sęk cytowany przez agencję Bloomberg. Z naszych rozmów wynika, że niewykluczone, iż będzie do tego potrzebne jeszcze jedno posiedzenie Sejmu w tym roku.

PiS w tej sprawie musi liczyć na głosy przynajmniej części opozycji. Bo politycy Zbigniewa Ziobry (20 głosów) już stwierdzili, że żadne ustępstwa nie wchodzą w grę. PiS-u to jednak nie zraża. A politycy PSL, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że ludowcy gotowi są poprzeć inną ustawę związaną z KPO – tzw. wiatrakową. Co jednak z kluczowym sądownictwem? – Na stole jest od kilku tygodni nasz pomysł, czyli tzw. ustawa ratunkowa – zauważa jeden z przedstawicieli PSL. Ale jak dodaje, jest przestrzeń do ewentualnych rozmów o innych rozwiązaniach ustawowych.

KPO to łącznie ok. 159 mld złotych, w tym 107 mld zł dotacji. Polska miała już tej jesieni otrzymać ok. 4,7 mld euro pierwszych środków. Ale tak się nie stało.