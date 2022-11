Na pytanie o to, którą partię wybraliby ankietowani, 32,51 proc. wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Oznacza to spadek poparcia o 3,07 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania z połowy października.

Na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 30,45 proc. respondentów. To także spadek, ale zaledwie o 0,24 pkt. proc.



Na trzecim miejscu utrzymuje się Polska 2050, ale z wynikiem 11,56 partia Szymona Hołowni traci 1,74 pkt. proc.



O 1,83 pkt. proc. wzrosło natomiast poparcie dla Nowej Lewicy, którą wybrałoby 10,84 proc. ankietowanych.

Spory wzrost poparcia, o 2,7 pkt. proc. zaliczyła Konfederacja, którą wskazało 8,65 proc. pytanych.



Wciąż pod progiem pozostaje PSL, któremu wzrost poparcia o 0,61 pkt. proc. pozwoliłoby zająć miejsc w ławach poselskich - Stronnictwo wybrało 3,87 proc. pytanych.



I Kukiz'15, i Porozumienie Jarosława Gowina cieszy się poparciem niespełna 1 proc. respondentów (odpowiednio 0,92 i 0,75 pp).