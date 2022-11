Szymon Hołownia był pytany czy Polska 2050 zdecydowała się na start w wyborach ze wspólnych list z PO, o co apeluje Donald Tusk.

- Nie zdecydowaliśmy się na wspólne listy. Mam czasem wrażenie, jakbym musiał stawiać się raz na jakiś czas u lekarza, żeby zbadał mnie, sprawdził jaki jest stan mój i Polski 2050 i przedłużył zaświadczenie. Stawiam się i jasno i precyzyjnie mówię: takie decyzje nie zapadły. Z tego co się orientuje nie zapadły jeszcze żadne decyzje po tej stronie demokratycznej opozycji co do sojuszy wyborczych. Wszyscy skupiają się na budowie własnych potencjałów i intensywnie prowadzą badania, wszyscy się teraz bardzo badamy - mówił lider Polski 2050.

A co z wezwaniem Tuska, by takie decyzje zapadły do końca roku?

- Donald Tusk, jak rozumiem, mówi o swojej organizacji, partii, do tego ma tytuł. Jeśli on zamierza zamknąć proces decyzyjny co do konfiguracji w jakiej wystartuje PO do końca roku, to ja absolutnie tę deklarację szanuje. Ja nie wykluczam, że my będziemy potrzebować więcej czasu i takie decyzje zapadną wiosną - odparł.

- Ja bym zaczynał relacje od uczucia i od sprawdzenia czy patrzymy razem w tym samym kierunku. To jest moje zdanie - żeby otworzyć debatę czy my będziemy w stanie, nawet jeśli wykonamy tę układankę wyborczą, to utrzymać, czy to się nie rozleci na pierwszym zakręcie - tłumaczył Hołownia.

Hołownia był też pytany dlaczego Polska 2050 głosowała wspólnie z PiS ws. poprawki wykreślającej karę grzywny za nieuzasadnioną odmowę przekazania dokumentów komisji ds. pedofilii.



- Z PiS bardzo często głosują posłowie opozycji demokratycznej, to są dziesiątki i setki głosowań w sprawach, które wymagają tego, aby sprawy państwa szły do przodu - odparł lider Polski 2050.

Dopytywany dlaczego akurat w tym głosowaniu Polska 2050 głosowała z PiS, Hołownia mówił, że "głosowali tak dlatego, że to rozwiązanie, które poparli, wspomagało i rozszerzało katalog dokumentów, o które może prosić komisja".

- Sprawiało, że może prosić o dużo więcej. O karę grzywny nadal można występować na podstawie przepisów ogólnych - dodał.

Podkreślił też, że Polska 2050 zdecydowanie popiera walkę z pedofilią.



- Polska 2050 poprze wszystkie rozwiązania, które będą poszerzały kompetencje tych, którzy z pedofilią będą chcieli walczyć - zapewnił.