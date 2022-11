W środę przyjęto uchwałę w sprawie budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, przy współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Elektrownia ma powstać na Pomorzu, w Lubiatowie-Kopalinie, a jej budowa ma rozpocząć się za cztery lata. Inwestycja ta będzie kosztowała około 20 miliardów dolarów.

Prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, odniósł się do budowy elektrowni na antenie Radia Plus. - Uważam że w sprawie obronności, energetyki powinno być porozumienie ponadkadencyjne i my podtrzymamy i decyzję o uzbrojeniu, zakupy które są dzisiaj dokonywane, choćby w USA i Korei i podtrzymamy decyzję o elektrowni jądrowej i w zakupie z USA, Korei, może jeszcze z Francji. Mówię za siebie - powiedział - Zgłaszałem propozycję premierowi Morawieckiemu publicznie, żeby zaprosił wszystkie stronnictwa parlamentarne, te które mają szanse współrządzić w kolejnych kadencjach, po kolejnych wyborach, i żeby zadał właśnie to pytanie, żebyśmy mieli pewność, żeby Polacy mieli pewność - dodał prezes PSL.

Polityk mówił również o konstruktywnym wotum nieufności. Jak zaznaczył, „opozycja musi być w każdym momencie gotowa do podjęcia takiej decyzji”. - Nie ma żadnego wniosku złożonego. Dzisiaj opozycja musi być gotowa na taką ewentualność, ale takiej przestrzeni matematycznej na sali sejmowej, żeby uzyskał większość jakikolwiek kandydat zgłoszony przez formacje demokratyczne, nie ma - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Jaciem Prusinowskim w Radiu Plus. - Dlatego mówię, że gotowość opozycji musi być w każdym momencie do podjęcia takiej decyzji, ale dzisiaj takiego wniosku nie składamy. Moim zdaniem nie ma co tu określać ram czasowych. Ten wniosek jest potrzebny z kilku powodów. Sytuacja gospodarcza jest fatalna, nie ma pieniędzy z UE, nie ma pomysłu na zatrzymanie szalejącej inflacji, nie ma działań, które wyprowadzałyby Polskę na prostą z kryzysu gospodarczego i to jest podstawa do myślenia o takim wniosku - podkreślił. - Po prostu rząd jest w ruinie i z tej ruiny trzeba nie tylko rząd, ale Polskę wyprowadzić - ocenił lider PSL na antenie Radia Plus.