Projekt ustaw zakłada nakładanie kar pieniężnych do 5 mln rubli za propagandę LGBT wśród wszystkich obywateli i do 10 mln rubli za propagandę pedofilii.

Reklama

Przyjęty projekt ustawy jest rozszerzeniem obowiązujących przepisów.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, każde zdarzenie lub działanie uznane za próbę promowania homoseksualizmu - w Internecie, w filmach lub wyrażane publicznie - może zostać ukarane grzywną.

Za naruszenie zakazu propagandy "nietradycyjnych związków lub preferencji seksualnych" wśród osób w każdym wieku grozi grzywna od 50 tys. do 400 tys. rubli dla obywateli, od 100 tys. do 800 tys. dla urzędników, od 800 tys. do 5 mln lub zawieszenie działalności do 90 dni dla osób prawnych.

Reklama

Grzywna za złamanie zakazu propagandy pedofilii wyniesie od 200 do 800 tys. rubli dla obywateli, od 400 tys. do 2 mln rubli dla urzędników i od 1 do 10 mln rubli lub zawieszenie działalności do 90 dni dla osób prawnych.

Musimy zrobić wszystko, aby chronić nasze dzieci i tych, którzy chcą żyć normalnie Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy

Również rozpowszechnianie informacji, ukazujących nietradycyjne stosunki seksualne lub mogących wywołać chęć zmiany płci, wśród nieletnich będzie karane grzywną od 50 do 200 tys. rubli dla obywateli, od 100 do 400 tys. dla urzędników, od 800 tys. do 4 mln rubli lub zawieszeniem działalności do 90 dni dla firm.

- Ty i ja podejmujemy decyzję wyłącznie w interesie naszych obywateli, w interesie naszego kraju - mówił podczas posiedzenia przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin.

- Mamy tradycje, sumienie, zrozumienie, że trzeba myśleć o dzieciach, rodzinach, kraju, zachować to, co przekazali nam nasi rodzice - tłumaczył. Wołodin przytaczał również wyniki badań opinii publicznej, z których wynika, że 16 proc. Europejczyków w wieku 14-29 lat identyfikuje się jako osoby LGBT.

- Musimy zrobić wszystko, aby chronić nasze dzieci i tych, którzy chcą żyć normalnie. Wszystko inne jest grzechem, sodomią, ciemnotą i nasz kraj z tym walczy - dodał.