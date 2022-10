O możliwość zagłosowania na Donalda Trumpa w 2024 roku Mike Pence został zapytany w środę na Georgetown University, na spotkaniu organizowanym przez Young America's Foundation. Były wiceprezydent przez chwilę milczał, po czym odparł: „Cóż, może będzie ktoś inny, kogo wolałbym bardziej”.

Zdaniem amerykańskich mediów to prawdopodobnie najważniejsza jak dotąd wskazówka, że ​​były Pence może sam wziąć udział w prezydenckim wyścigu. Słowa wygłoszone w Waszyngtonie podsyciły spekulacje o możliwości rywalizacji byłego prezydenta z byłym wiceprezydentem.

Jeżeli Trump myśli o drugiej kadencji, to im wcześniej się zdecyduje, tym lepiej senator Lindsey Graham, republikanin z Karoliny Południowej

Pence, kontynuując, wyraził zaufanie do kierownictwa Partii Republikańskiej i tłumaczył, że jest na razie skoncentrowany na kampanii przed wyborami środka kadencji, zaplanowanymi na 8 listopada. - Skupiłem się wyłącznie na wyborach połówkowych (ang. midterm elections - red.) i tak pozostanie przez następne 20 dni. Ale potem będziemy myśleć o przyszłości, naszej i narodu - powiedział. - Będę was informować - dodał.

Trump z rwie się do powrotu na scenę ogólnokrajową jako kandydat na prezydenta w 2024 r. Wspomina o tym na spotkaniach z wyborcami oraz sponsorami. – Wyborcy mnie kochają bardziej niż kiedykolwiek – mówił w wywiadzie dla „New York Magazine”.

Donald Trump dwa razy został poddany impeachmentowi, przegrał wybory w 2020 r. ponad 7 mln głosów, jest przedmiotem wielu śledztw, ale wciąż cieszy się dużą popularnością wśród konserwatywnych wyborców i jest uważany kandydata o największych szansach w republikańskich prawyborach.

Mike Pence trzyma się z daleka od jawnej krytyki Trumpa, ale z drugiej strony nie wspiera byłego prezydenta w próbach obalenia przez niego wyników wyborów w 2020 roku. Tymczasem specjalna komisja Kongresu do spraw zbadania wydarzeń z 6 stycznia 2021 r. szczegółowo odtworzyła zachowanie Trumpa, gdy jego zwolennicy szturmowali budynki parlamentu, by nie dopuścić do oficjalnego uznania zwycięstwa Joe Bidena. Miliarder nie tylko zachęcał tego dnia rozwścieczony tłum do użycia siły, ale kierował pod adresem wiceprezydenta daleko idące groźby, jeśli nie zablokuje procedury uznania Bidena za następnego prezydenta. Trump dzwonił też do przychylnych mu gubernatorów, aby „znaleźli” głosy, które zapewnią mu zwycięstwo. Odrębne śledztwo w tej sprawie toczy w szczególności stan Georgia.