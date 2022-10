Jarosław Kaczyński kontynuuj tournée po Polsce, namawiając sympatyków PiS do umożliwienia po nadchodzących wyborach kontynuowania zmian wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Zapowiedział, że wygrana PiS będzie "częścią procesu europejskiego, który już się zaczął" i mimo kary, jaką nałożyła na niego Komisja Etyki Poselskiej, po raz kolejny uderzył w środowiska LGBT.

- To będzie część procesu, który będzie prowadził do głębokiej reformy UE, a także do tego, że zacznie się cofać narzucane nam ideologiczne szaleństwo. To szaleństwo odnoszące się do obyczajów i relacji między kobietami a mężczyznami, a dokładnie do twierdzenia, że tak naprawdę ani kobiet, ani mężczyzn nie ma, bo każdym choćby siedzący na tej sali, może w każdym momencie stwierdzić, że jest albo kobietą, albo mężczyzną - wywodził Kaczyński.



Prezes PiS stwierdził, że nie podoba mu się to "narzucane przez UE szaleństwo", bo "ma już swoje lata", ale myśli, że i młodsi uważają, że to "bzdura i szaleństwo", a tych objawów "szaleństwa" jest dużo więcej.



- Chcemy, żeby to się zaczęło cofać i nie chcemy, żeby to zaczęło panować w Polsce, bo to na Zachodzie doprowadziło już do sądowego karania za stwierdzenie, że z pary dwóch mężczyzn nie może być dzieci - mówił prezes.

- Pamiętajcie państwo, że jeśli my te wybory przegramy, to nie tylo będzie ta aborcja na życzenie do 12. tygodnia, chociaż to jest całkowicie sprzeczne z nasza konstytucją, ale będzie i to. Po to wszędzie idzie tak samo, krok po kroku, ku większemu szaleństwu, ku temu, co jest charakterystyczne dla każdej rewolucji: do nieustannej radykalizacji - mówił Kaczyński. - Trzeba to powstrzymać, a żeby to powstrzymać, trzeba wygrać wybory.



- Musimy podjąć wielki wysiłek, ci wszyscy, którzy są po naszej, patriotycznej stronie, prawej, chociaż nie ma takiego mechanizmu, który by decydował, że ktoś o poglądach lewicowych nie może być patriotą. Może, tylko dziś niestety to się tak połączyło, że ci, którzy są lewicowcami, jednocześnie mają bardzo niechętny stosunek do narodu, są Europejczykami - mówił Kaczyński. - Dzisiaj w Polsce obóz patriotyczny jest obozem polskiej prawicy.



Kaczyński po raz kolejny wspomniał, że do wygrania wyborów konieczne jest powołanie "korpusu ochrony", ponieważ zapowiedzi "drugiej strony, ta niebywała agresywność Tuska" pokazuje, że jeżeli druga strona będzie się obawiała przegranej, "to różne rzeczy są możliwe": i w lokalach wyborczych, i przed nimi, i podczas liczenia głosów, aby stworzyć wrażenie, że wybory zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy - mówił Kaczyński.



Prezes PiS zaznaczył, że "trzeba dokonać pewnych zmian w prawie, aby liczenie głosów było bardziej transparentne niż w tej chwili".



- Tym razem taki system musimy stworzyć. Tym razem na pewno, bo żeśmy już dwa razy próbowali, a to się nie udało - mówił Kaczyński.

- Nasi przeciwnicy są zwolennikami bardziej represyjnej, opresyjnej formy komunizmu. Wolność w Polsce cofa się, musimy jej bronić - nawoływał Kaczyński sympatyków PiS.