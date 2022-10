Wiceminister edukacji i nauki, mówił w w Programie 1 Polskiego Radia, że "w ciągu siedmiu lat podniesiono wynagrodzenia większości nauczycieli o 36 proc., a nauczycieli rozpoczynających pracę o 50 proc.”. - Kolejna podwyżka wynagrodzeń czeka nas od stycznia przyszłego roku. Nauczyciele będą mieli dodatkowo ok. 8 proc. - zaznaczył.

Jak podkreślił Piontkowski, ważny jest tradycyjny model pracy nauczyciela mistrz-uczeń. - Wydaje mi się, że sprawdzał się wiele pokoleń i nadal powinien być kontynuowany - stwierdził i przypomniał, że "zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym i bardzo potrzebnym”. - To właśnie nauczyciele z rodzicami doprowadzają do tego, że młodzi ludzie przygotowują się do dorosłego życia - zaznaczył i dodał, że to kluczowy powód podnoszenia wynagrodzeń nauczycieli.

Wiceszef MEiN zauważył także, że w ostatnich latach na modernizację i doposażenie szkół przeznaczonych zostało kilka miliardów złotych. Były to dodatkowe środki, obok subwencji oświatowej. - W ostatnim czasie bardzo dużo środków z budżetu państwa przeznaczyliśmy na wyposażenie szkół, także na potrzeby nauczycieli. To nie tylko i wyłącznie komputery, różne urządzenia, projektory, narzędzia multimedialne, które pozwalają korzystać z nowoczesnych środków przekazu i elektronicznych materiałów, które można wykorzystać na zajęciach - powiedział Dariusz Piontkowski.