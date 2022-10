- Ustawa, którą będziemy mogli zaprezentować na Radzie Ministrów, pomoże w szeroki sposób rodzicom w tym, by ich dzieci były w internecie bezpieczne - mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w czwartek podczas konferencji, na której przedstawiono projekt ustawy regulującej ochronę dzieci w internecie. Powstała w efekcie trwających od 2019 r. prac.

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Rząd ustawowo zachęci do blokowania niecenzuralnych treści Każdy dostawca internetu będzie musiał oferować rozwiązania, utrudniające dostęp do pornografii. Przewiduje to projekt, nad którym prace kończy rząd.

Z badań, które przeprowadził NASK wynika jednoznacznie, że młodzi ludzie znajdują w sieci rzeczy, które mogą w fatalny sposób wpłynąć na ich przyszłość. Dotąd brakowało skutecznych mechanizmów ograniczających dostęp do tych treści. Teraz jest na to pomysł.

Projekt ustawy o ochronie małoletnich w internecie został przygotowany przez zespół ministra Janusza Cieszyńskiego - pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, oraz wiceminister rodziny Barbary Sochy, przy wsparciu m.in. NASK.

Każda osoba, która w Polsce będzie chciała kupić telefon komórkowy, czy jakąś usługę dostępu do Internetu, będzie miała możliwość włączenia bezpłatnie skutecznego mechanizmu chroniącego przed dostępem do niepożądanych treści Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Reklama

Ustawa nakłada na dostawców internetu obowiązek wdrożenia mechanizmu umożliwiającego blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych.

- Postawiliśmy na rozwiązanie, które sprowadza się do tego, że każda osoba, która w Polsce będzie chciała kupić telefon komórkowy, czy jakąś usługę dostępu do Internetu, będzie miała możliwość włączenia bezpłatnie skutecznego mechanizmu chroniącego przed dostępem do niepożądanych treści – wyjaśnił minister Janusz Cieszyński. Jak zaznaczył, mechanizm ten będzie polegał na „blokowaniu konkretnych stron internetowych”. - Nie będzie dostępu do stron uznanych za posiadających pornografię – podkreślił Cieszyński, dodając, że „odpowiedzialność za to, jak będą działały te rozwiązania ma spoczywać na dostawcach usług internetowych”.

- Liczymy na to, że usługa, która będzie obowiązkowa dla operatorów, ale też bardzo prosta i bezpłatna dla rodziców, wzmocni ochronę dzieci - zaznaczyła Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Rozwój technologii cyfrowych, w tym internetu mobilnego ułatwił dzieciom kontakt z treściami pornograficznymi – mogą do nich sięgać w dowolnym miejscu, bez wiedzy rodziców. Dotąd nie było sposobu na to, by je skutecznie chronić.

Projekt zostanie w czwartek skierowany do konsultacji i opiniowania.