Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, odniósł się w Radiu Plus do ewentualnej zmiany kodeksu wyborczego. - Były różne przemyślenia, różne konsultacje, dyskusje, w różnych gronach, politycznych i innych, ale decyzji politycznej nie ma. To chciałbym przeciąć. Jest decyzja w tej chwili, że temat jest zamknięty - powiedział.