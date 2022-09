Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Skrajna prawica podbiła Włochy Przed takim wyzwaniem Unia Europejska jeszcze nie stanęła. W trzecim co do znaczenia kraju Wspólnoty władzę przejmuje koalicja nacjonalistycznej, populistycznej prawicy.

Bracia Włosi, którzy w 2018 roku zdobyli w wyborach 4 proc. głosów, będą największym ugrupowaniem we włoskim parlamencie wyłonionym w wyborach z 25 września.

Partia Meloni jest najsilniejszym ugrupowaniem centroprawicowego bloku, w skład którego wchodzi też Liga Matteo Salviniego (zdobyła ok. 9 proc. głosów, znacznie mniej niż w 2018 r., gdy uzyskała 17 proc. poparcia). Trzecia duża partia w bloku włoskiej centroprawicy to Forza Italia byłego premiera Włoch, Silvio Berlusconiego, która uzyskała ok. 8 proc. głosów.



Meloni zostanie najprawdopodobniej pierwsza kobietą w historii Włoch, która obejmie urząd szefa rządu. Będzie to też najbardziej prawicowy rząd Włoch po II wojnie światowej.

Niepełne jeszcze wyniki wyborów wskazują, że centroprawicowa koalicja będzie mieć dużą większość zarówno w Izbie Deputowanych (izba niższa parlamentu), jak i w Senacie.



- Musimy pamiętać, że nie jesteśmy na końcu, jesteśmy na początku. Od jutra musimy udowodnić swoją wartość - powiedziała 45-letnia Meloni zwracając się do wiwatujących sympatyków włoskiej prawicy po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów we Włoszech.



Rząd Meloni będzie 68. włoskim rządem po 1946 roku.

64 proc. Tyle wyniosła frekwencja w wyborach z 25 września

- To, czego Włochy potrzebują, to stabilny rząd - oświadczył Giovanni Donzelli, wpływowy polityk partii Bracia Włochy, w rozmowie z telewizją SkyTG24. - Wyniki wskazują, że będziemy mieli taką możliwość - dodał.



Meloni zapowiedziała, że jej rząd będzie sprawował władzę w interesie wszystkich Włochów, których postara się zjednoczyć "skupiając się na tym co łączy, a nie na tym co dzieli". - To czas na to, by być odpowiedzialnym - podkreśliła.



Komentatorzy zwracają uwagę na niską frekwencje w wyborach, która wyniosła 64 proc. (w 2018 r. - 73 proc.). Tak niskiej frekwencji w wyborach parlamentarnych Włosi dotychczas nie notowali.



Rządząca dotychczas Włochami Partia Demokratyczna uzyskała 19 proc. głosów, a Ruch Pięciu Gwiazd - 15 proc. Centryści z partii byłego premiera, Matteo Renziego, uzyskali niemal 8 proc. głosów.