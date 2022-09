Jak powiedział w rozmowie z Radiem Plus minister zdrowia, Adam Niedzielski, do dziś na 4. dawkę szczepienia przeciw COVID-19 zarejestrowało się blisko 120 tys. osób. - Są już pierwsze osoby zaszczepione tym nowym boosterem. Do tej pory mamy 24 tys. osoby zaszczepione - stwierdził. - Nie możemy sobie pozwolić, by chętni, którzy przyjdą do punktu nie otrzymali preparatu. Zawsze zamawia się z pewnym zapasem. Przypominam, że trzecią dawką zaszczepiło się blisko 12 mln ludzi - dodał, zapytany, czy szczepionek nie jest za dużo.

Reklama

- W przyszłym tygodniu startujemy z kampanią, która na nowo ma wykreować zainteresowanie szczepieniami - powiedział minister. - Chcemy też wyjaśniać wątpliwości, które się pojawiają. Przechodzimy w kierunku sytuacji analogicznej do grypy. Tutaj też jest grupa ludzi, którzy regularnie szczepią się przed sezonem grypowym. Widzimy z danych, że przebieg jest coraz łagodniejszy, ale ryzyko ciężkiego przebiegu wciąż istnieje. Do tego wchodzi ryzyko powikłań - dodał.

- Wszystko wskazuje na to, że nic takiego nie będzie miało miejsca - mówił Adam Niedzielski, odnosząc się do noszenia maseczek w transporcie publicznym. - Mamy do czynienia z nieco innym przebiegiem tej fali niż miało to miejsce w poprzednich latach. Szósta fala pojawiła się nieco wcześniej. Teraz we wrześniu mamy więcej interakcji społecznych i mamy sytuację zwiększenia liczby zachorowań. Mamy jednak do czynienia z pewnym przeskalowaniem niż obserwacją jakiegoś rzeczywistego wzrostu zakażeń - podkreślił.

Reklama

Minister zdrowia odniósł się również do rozporządzenia poszerzającego zakres uprawnień lekarzy w POZ, które wejdzie w życie 1 października. Lekarze będą dzięki niemu mogli wystawiać skierowania na badania, które wcześniej zlecane były przez specjalistów. - To jest dokładnie konsekwentne działanie, które ma na celu skracanie kolejek do specjalistów - powiedział polityk. - Już jakiś czas temu znieśliśmy limity w dostępie do specjalistów. Działanie tego instrumentu jest ograniczone, bo liczba specjalistów jest mała - dodał. - One się skrócą dlatego, że zwiększamy liczbę badań, która może być wykonana w POZ, czyli że pacjenci nie będą musieli iść do specjalisty, żeby wykonać jakieś badania. Na pewno stopniowo będzie to odciążało poziom specjalistyki. Druga rzecz to kwestia konsultacji ze specjalistami, będzie zupełnie nowa instytucja konsultacji lekarz i lekarz. Nasz lekarz będzie mógł skonsultować się z lekarzem specjalistą i dalej prowadzić leczenie - podkreślił w rozmowie z Radiem Plus Adam Niedzielski.