- To na pewno historyczna chwila. Niecodziennie mamy do czynienia z pogrzebem monarchy. Królowa była symbolem, a symbole mają to do siebie, że mogą znaczyć wiele rzeczy. Nigdy nie są jednoznaczne - powiedział w rozmowie z RMF FM dr Michał Garapich, antropolog, wykładowca Uniwersytetu Roehampton, który od 20 lat mieszkający w Londynie.