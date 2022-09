W porównaniu do badania z sierpnia PiS stracił jeden punkt procentowy poparcia.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje Platforma Obywatelska, na którą chce głosować 27 proc. wyborców. W stosunku do sierpnia PO zyskała jeden punkt procentowy poparcia.



Platforma wróciła do poziomu poparcia z lipca, gdy, w badaniu Kantar Public, partia Donalda Tuska wyprzedziła PiS (Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wówczas 26 proc. wskazań).



Trzecie miejsce w sondażu zajęła Polska 2050 z 8 proc. poparcia. Nowa Lewica może liczyć na 7 proc. głosów, a Konfederacja - na 6 proc.

243 Tyle mandatów, przy obecnym poparciu, miałaby w Sejmie koalicja PO, Polski 2050 i Nowej Lewicy

Poniżej progu wyborczego znalazłoby się PSL i Kukiz'15 (po 3 proc.).

AGROUnia oraz Porozumienie mogą liczyć na 1 proc. głosów.



Gdyby wybory zakończyły się takimi wynikami to - według szacunków Kantar Public - PiS miałby 195 mandatów, KO - 164 mandaty, Polska 2050 - 42 mandaty, Lewica - 37 mandatów, a Konfederacja - 22 mandaty. Koalicja PO, Polski 2050 i Nowej Lewicy miałyby większość w Sejmie (łącznie partie te zdobyłyby 243 mandaty.



Spośród uczestników badania 68 proc. zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach (z czego 33 proc.) zdecydowanie.



Sondaż przeprowadzono w dniach 2-7 września 2022 r. na próbie reprezentatywnej 980 dorosłych mieszkańców Polski, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).