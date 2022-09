Rosyjski reżim wleje do gospodarki kolejne 100 mld rubli m.in. na opracowanie własnych urządzeń dla sektora LNG. Ale to kropla w morzu potrzeb. Sankcje blokują coraz więcej dziedzin. Samo rolnictwo potrzebuje co najmniej 900 mld rubli wsparcia, by bez importu mogło się rozwijać.