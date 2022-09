W środę lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że posłowie jego ugrupowania, którzy nie poprą liberalizacji prawa aborcyjnego, nie wystartują z list Platformy w wyborach do Sejmu. - Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane - mówił Tusk podczas Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.

Reklama

W związku z wypowiedzią Tuska, z kandydowania do Sejmu zdecydował się zrezygnować były opozycjonista z czasów PRL, Bogusław Sonik, który w ostatnich wyborach uzyskał mandat posła. - Nie chcę nikomu dawać okazji skreślenia mnie z listy, dlatego zamierzam wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego - powiedział w rozmowie z Interią. - Tam nie ma wyborów dotyczących aborcji - zaznaczył.

Czytaj więcej Polityka Słowa Donalda Tuska o aborcji nie oznaczają "czystek" na listach PO Deklaracja Donalda Tuska w sprawie aborcji odbija się szerokim echem w PO i opozycji. – Nie będzie żadnej czystki na listach – przekonują rozmówcy z Platformy.

W wyborach parlamentarnych z 2019 roku w okręgu krakowskim Bogusława Sonika poparło 17 465 osób. W roku 2015 głosowało na niego natomiast 11 715 wyborców.