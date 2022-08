Przełom sierpnia i września to tradycyjnie czas startu nowego sezonu politycznego. I chociaż w tym roku typowego „sezonu ogórkowego” (między innymi ze względu na faktyczny start kampanii wyborczej) nie było, to polityka i tak bardzo przyspieszy w nadchodzących tygodniach. Partie wracają do wyborczych konwencji i ruszają z nowymi projektami. Wraca też Sejm. I to szybciej niż planowano pierwotnie – zamiast w połowie września parlament zbierze się już w przyszłym tygodniu, by zająć się m.in. nowym wsparciem dla obywateli przed sezonem grzewczym. Przyspieszenia posiedzenia Sejmu w związku z kryzysem energetycznym domagała się od kilku tygodni sejmowa opozycja.

W ostatnich dniach nowym tematem jest też wystawne wesele wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka z Solidarnej Polski. PO złożyła w tej sprawie wniosek do CBA. Chodzi przede wszystkim o wart 1,5 mln ciągnik eksponowany w trakcie wesela.

Weekend o sprawach młodych

W piątek w Olsztynie rusza Campus Polska Przyszłości organizowany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jego środowisko. W tym roku ma uczestniczyć w nim ponad 1300 młodych ludzi. Campus startuje w piątek od spotkania i debaty z udziałem Rafała Trzaskowskiego i ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego. W warstwie politycznej najwięcej uwagi przyciągną zapewne spotkania z udziałem liderów sejmowej opozycji. W tym roku pojawi się trójka: Donald Tusk, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. I właśnie w sobotę odbędzie się pierwsze takie spotkanie–debata z udziałem młodych ludzi oraz Trzaskowskiego i Hołowni. W poniedziałek spotkanie planowane jest z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a w środę – z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem. W ubiegłym roku właśnie debata Tusk–Trzaskowski przyciągnęła najwięcej uwagi. Było to tuż po powrocie Tuska do polskiej polityki.

I chociaż nikt raczej nie spodziewa się, że w trakcie Campusu padną nowe przełomowe deklaracje, to impreza ma przyczynić się m.in. do budowy atmosfery współpracy w ramach opozycji. W Olsztynie poza liderami pojawi się też ponad 80 parlamentarzystów z PO, PSL oraz Polski 2050 Szymona Hołowni i nie tylko.

Równolegle – w sobotę – odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie konwencja polityczna Lewicy. Będzie poświęcona sprawom edukacji i propozycjom w tej sferze. Kolejne konwencje Lewicy planowane na jesień mają dotyczyć m.in. praworządności czy praw kobiet. Lewica organizuje też własną Szkołę Letnią dla młodych ludzi. Konwencja w sobotę odbędzie się w Ślesinie koło Konina (woj. wielkopolskie), gdzie jednocześnie od piątku do wtorku potrwa wspomniana wcześniej druga edycja Szkoły Letniej Lewicy. – Chcemy przygotować młodych ludzi do zbliżającego się okresu kampanii wyborczych. Przez pięć dni uczestnicy naszego wydarzenia będą nabywać praktyczną wiedzę dotyczącą kampanii oraz polityki, w tym kwestii samorządu, klimatu oraz ochrony zdrowia – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Artur Jaskulski, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów.

W sobotę o sprawach ważnych dla młodego pokolenia będą też mówić młodzi konserwatywni radni Porozumienia związani z rzecznikiem koła Porozumienie w Sejmie Janem Strzeżkiem. – Chcemy pokazać zaniedbania rządu we wspieraniu młodych ludzi. Bo mimo zapowiedzi okazuje się, że głównie wspierani są młodzi związani w ten czy inny sposób z PiS – mówi nam o sobotnim wydarzeniu Strzeżek.

Czerwony Smok na drodze

W sobotę swoją kampanię i objazd Polski inauguruje AgroUnia. Jej lider Michał Kołodziejczak będzie poruszał się po Polsce kampanijnym autobusem, który AgroUnia nazywa „Czerwonym Smokiem”. Ten etap kampanii zacznie się od sobotniej konwencji AgroUnii w Łodzi. Cała trasa planowana na miesiąc jest organizowana pod hasłem „Jesteśmy u siebie”.

W czwartek w rozmowie z dziennikarzami Kołodziejczak ujawnił też, że ekonomista Jan Zygmuntowski przygotowuje dla AgroUnii program gospodarczy.