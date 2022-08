- Pan wojewoda nie rozumie, że Cmentarz Powstańców Warszawy ma być całością, która na cały świat, głośno będzie wołać o pokój - podkreśliła Wanda Traczyk-Stawska, mówiąc o krzyżu, który miał stanąć na kurhanie przy pomniku "Polegli Niepokonani”. - Jego podejście do tej sprawy to dowód na to, jaki ma do nas, powstańców stosunek - zaznaczyła żołnierka AK.