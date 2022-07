KE podjęła kolejny krok w postępowaniu przeciwko Polsce za naruszenia prawa UE przez Trybunał Konstytucyjny. Nasz kraj ma dwa miesiące na naprawienie naruszeń. Pieniędzy z KPO nie ma. Po co Unia stawia takie ultimatum, skoro Polska do tej pory nie wykonała żadnych zaleceń?

Musimy rozróżnić dwie kwestie. Pierwsza to zagadnienia związane z Krajowym Planem Odbudowy i realizacją kamieni milowych. Jednym z warunków wypłaty pieniędzy jest wykonanie wyroku TSUE, rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej i prawdziwe rozwiązanie kwestii postępowań dyscyplinarnych.

Teraz mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym. Po raz pierwszy w historii rządów PiS doszło do oficjalnego postępowania KE dotyczącego TK o złamanie przez Polskę prawa europejskiego. Nie było jeszcze postępowania KE, w którym dotknięto by temat zasiadających w Trybunale sędziów-dublerów.

Ale polskie władze mówią, że to nie jest dialog, tylko dyktat, szantaż ze strony UE.

Mamy do czynienia z zaostrzającą się retoryką antyunijną i przejęciem języka Zbigniewa Ziobry przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS chyba się zorientował, że Ziobro kradnie mu część wyborców i zachodzi go z prawej flanki. Próbuje więc razem z Ziobrą mówić tym samym językiem, ale to będzie miało katastrofalne skutki. Tego typu retoryka również pojawiała się w Wielkiej Brytanii przed brexitem.

Prezes PiS mówił „koniec tego dobrego” pod adresem UE.

To gra, którą Kaczyński zawsze uprawia – jest antyunijnym rycerzem na potrzeby wewnętrzne. Z drugiej strony ciągle chce pozyskiwać pieniądze z tej „wrażej Brukseli”. Ale retoryka antyunijna to nie są słowa rzucane na wiatr. One mogą zakiełkować w umysłach Polaków. Dzisiaj, kiedy mamy bardzo niespokojne czasy – szalejącą inflację, drożyznę, kłopoty gospodarcze, ale i wojnę tuż za granicą – naszym interesem narodowym jest być w silnej UE i grać razem w dużej, europejskiej drużynie.

Może pieniądze z KPO bardziej się przydadzą za parę miesięcy, a nie teraz. W przyszłym roku są wybory.

Jeśli chodzi o pieniądze z KPO, to już straciliśmy bezpowrotnie prawie 5 mld euro – przez głupie gierki z UE o Izbę Dyscyplinarną, przez tupanie nóżką. To pieniądze, które PiS ukradł Polakom. Kiedy pieniądze do Polski przyjdą? Nikt tego nie wie, włącznie z Kaczyńskim. Słyszałem kilka miesięcy temu, że już „jesteśmy w ogródku i witamy się z gąską”, trzy miesiące temu to samo, a wczoraj słyszę od ważnych polityków PiS, że być może na przełomie 2022–2023. I mam wrażenie, że PiS już tych pieniędzy za bardzo nie chce. Nie widać determinacji, a to przekonanie powoli pojawia się na ustach przedstawicieli rządu.

współpraca Jakub Mikulski