Podręcznik do nauki przedmiotu „Historia i teraźniejszość” prof. Wojciecha Roszkowskiego otrzymał negatywną ocenę językową – wynika z informacji na stronie internetowej resortu. W związku z tym został on skierowany do ponownego opiniowania językowego. Opinia merytoryczno-dydaktyczna jest pozytywna.

Jak na razie podręcznik prof. Roszkowskiego to jedyna książka do nauki przedmiotu, który wchodzi do szkół od września i będzie obowiązkowy w pierwszej oraz drugiej klasie szkoły średniej.

Jak pisaliśmy w „Rz” w książce pojawił fragment opisujący kontakty pedofilskie Daniela Cohna-Bendita (jednego z przywódców ruchu studenckiego 1968 r., późniejszego polityka) z pięcioletnimi dziewczynkami. Eksperci oceniają, że jest to „werbalna pornografia”.

Głos w sprawie zabrała w czwartek państwowa komisja ds. pedofilii. „Pedofilne wypowiedzi ze względu na ich szkodliwość oraz nieobyczajność nie powinny być rozpowszechniane. Działanie takie szczególnie nie powinno mieć miejsca w odniesieniu do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla młodzieży” – stwierdziła w specjalnym stanowisku, dodając, że zwróciła się do MEiN o informacje na temat planowanych działań w sprawie.

Tymczasem według ministra edukacji Przemysława Czarnka jest to „niezwykle ważny cytat”. – Nie wiem, czy wydawca go poprawi czy nie. Słyszałem, że będzie go poprawiał tak, żeby nie robić sobie problemu. Ale to jest problem wydawcy, nie mój – podkreślał szef resortu edukacji w rozmowie z Radiem Wrocław. Jak zaznaczał, „ministerstwo nie jest od tego, żeby recenzować podręczniki”.