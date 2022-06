– W najbliższym czasie odpowiemy (…) a kroki, jakie podejmiemy, okażą poważny, negatywny wpływ na ludność Litwy – zapowiedział jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Putina, generał Nikołaj Patruszew.

Były szef rosyjskiego kontrwywiadu FSB, a obecnie sekretarz kremlowskiej Rady Bezpieczeństwa, przyjechał do Kaliningradu, by samemu zobaczyć, jak wygląda „blokada”, o jakiej mówią wszystkie rosyjskie media i politycy. W sobotę Litwa wprowadziła ograniczenia w tranzycie koleją z Rosji do obwodu kaliningradzkiego i przestała przepuszczać towary objęte unijnymi sankcjami. Jednak nie dotyczy to połączeń drogowych.

Nagła wizyta Patruszewa wywołała poruszenie, gdyż rosyjscy politycy powszechnie domagają się zemsty na Litwie. – Rosja nie powinna ograniczać się w odwetowych środkach, broniąc swych interesów – mówił na przykład wnuk Wiaczesława Mołotowa, deputowany Wiaczesław Nikonow. Inni sugerowali wręcz użycie siły.

Politykom chodziło o ukaranie Litwy, ale Patruszew w Kaliningradzie znalazł innych wrogów. – Kontrolowane przez Niemcy organizacje pozarządowe próbowały propagować ideę utworzenia tak zwanej niemieckiej autonomii (w obwodzie kaliningradzkim – red.). (…) Destrukcyjną działalność finansowano z USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Belgii. (…) Ujawniono fakty zbierania przez polskie służby specjalnej informacji dla inspirowania niezadowolenia wśród Rosjan – mówił chyba zdziwionym urzędnikom w Kaliningradzie. Nie wyjaśnił bowiem, co to ma wspólnego z litewską decyzją.

Współpracownicy Patruszewa nieoficjalnie informowali, że jego przyjazd był zaplanowany znacznie wcześniej, nim zaczął się obecny kryzys. Możliwe więc, że wystąpienie również przygotował zawczasu i nie dostosował do sytuacji. Nie wiadomo więc, w jaki sposób Moskwa chce odegrać się na Wilnie, i czy aby nie zechce posunąć się do szantażu militarnego. Zarówno jednak na samej Litwie, jak i w bliskim jej granicy Orzyszu stacjonują znaczne jednostki NATO, w tym amerykańskie.

Niezadowolenie zaś wśród Rosjan w Kaliningradzie rośnie niezależnie od ewentualnych działań polskich służb. – Co wy potem zrobicie z tym cementem, który teraz kupujecie? – zwracał się do mieszkańców obwodu jego zdenerwowany gubernator Anton Alichanow. Ponieważ na unijnej liście sankcyjnej są materiały budowlane, zaczęto je masowo wykupywać na zapas. Poza nimi są też m.in. rasowe konie, kawior, trufle, luksusowa elektronika i auta, ale tych nikt nie wykupywał.

Jeszcze w maju gubernator Alichanow przestrzegał, że na eksklawie mocno odbije się wojna w Ukrainie. Teraz eksperci gospodarczy zaczęli przeliczać litewskie sankcje na pieniądze. Transport kolejowy można zamienić na morski, ale jest on dłuższy i droższy. W dodatku brakuje promów towarowych, które kursowałyby między Kaliningradem a Ust-Ługą pod Petersburgiem. Obecnie są cztery, we wrześniu dołączy piąty, a potrzeba dwa razy tyle. Należy również rozbudować kaliningradzki port w Bałtijsku, a to będzie kosztować kilkaset milionów dolarów.