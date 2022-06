Le Pen nie kieruje Zjednoczeniem Narodowym od września 2021 roku, gdy ustąpiła ze stanowiska, by skupić się na kampanii przed wyborami prezydenckimi.



- Nie będę obejmować stanowiska przewodniczącej Zjednoczenia Narodowego. Skupię się na przewodzeniu dużej grupie (parlamentarzystów) - powiedziała Le Pen, była kandydatka na prezydenta Francji, która w II turze tegorocznych wyborów prezydenckich przegrała z Emmanuelem Macronem.

Le Pen przyznała, że jest "zaskoczona" liczbą parlamentarzystów, których wprowadziła do parlamentu jej partia (89). Wcześniej Le Pen mówiła, że ma nadzieję na wprowadzenie do Zgromadzenia Narodowego ok. 60 parlamentarzystów.

- Jesteśmy mile zaskoczeni mobilizacją naszych rodaków i wolą, by kwestie imigracji, braku bezpieczeństwa i walki z islamizmem nie zniknęły ze Zgromadzenia Narodowego - oświadczyła Le Pen.

Marine Le Pen mówiła też, że dzwoniła w niedzielę do swojego ojca, 94-letniego Jeana-Marie Le Pena, któremu złożyła życzenia z okazji Dnia Ojca. Ojciec Marine Le Pen miał wyrazić "zadowolenie z obecnej sytuacji". - Mój ojciec jest patriotą, który walczył przez wiele, wiele lat - podkreśliła liderka Zjednoczenia Narodowego.



Zjednoczeniem Narodowym kieruje obecnie p.o. przewodniczący tej partii, Jordan Bardella. W ciągu kilku tygodni odbyć ma się kongres partii, który wybierze jej nowego przewodniczącego lub przewodniczącą. Tym samym po raz pierwszy w historii ugrupowania partią nie będzie kierował członek rodziny Le Pen (Zjednoczenie Narodowego to dawny Front Narodowy, partia założona przez ojca Marine Le Pen).