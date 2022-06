Kasčiūnas skomentował ubiegłotygodniową decyzję władz Łotwy, które zakazały obywatelom Rosji i Białorusi oraz firmom z tych krajów pozyskiwania akcji lub zarządzania firmami kluczowymi dla bezpieczeństwa narodowego kraju.

- My już mamy to, co (Łotysze) wprowadzili, ponieważ firmy, które nie spełniają euroatlantyckiego kryterium bezpieczeństwa nie mogą pozyskiwać pakietów kontrolnych (w litewskich firmach - red.) - podkreślił Kasčiūnas.

Poseł tłumaczył, że litewski rząd w 2017 roku powołał specjalną komisję, która weryfikuje zagranicznych inwestorów i transakcje nabywania udziałów w litewskich firmach.

- Jeśli firma z państwa trzeciego podejmuje działania dotyczące naszych firm, oferuje kontrakty, technologie, w szerszym rozumieniu niż tylko pozyskiwanie udziałów - musi to być zatwierdzone przez tę komisję. Procedura obejmuje także Departament Bezpieczeństwa Państwa i inne służby odpowiedzialne za zarządzanie informacją - dodał.

Obowiązujące na Litwie pod tym względem przepisy należą do najbardziej surowych w UE - stwierdził Kasčiūnas. Jak dodał pomogły one uniemożliwić rosyjskie i chińskie inwestycje w strategiczną infrastrukturę Litwy.



Poseł nie wykluczył, że przepisy te zostaną jeszcze zmodyfikowane i uszczelnione.