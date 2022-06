W piątek na spotkaniu w Luksemburgu ministrowie finansów unijnych krajów zatwierdzili polski Krajowy Plan Odbudowy. Po tym, jak zielone światło dały Komisja Europejska i ambasadorowie państw UE, był to ostatni krok do akceptacji KPO. W piątkowym głosowaniu od głosu wstrzymała się tylko Holandia. Pozostałe kraje głosowały „za”.

Komisja Europejska czeka teraz na postępowanie polskich władz, czyli realizację tzw. kamieni milowych.

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje dla Polski 35,4 mld euro: 23,9 mld w dotacjach, 11,5 mld w pożyczkach. Pieniądze te, inaczej niż klasyczne fundusze polityki spójności, są przeznaczone nie tylko na inwestycje, ale też na reformy. Ich wypłata będzie następowała nie na podstawie dostarczonych faktur, ale zrealizowanych reform i osiągniętych celów.

Polska ma zapisanych w planie 49 reform i 53 inwestycje. Plan obejmuje sześć dziedzin: energię, mobilność, cyfryzację, konkurencyjność, opiekę zdrowotną i jakość inwestycji. Pod presją KE Polska wpisała trzy kamienie milowe odnoszące się do reformy sądownictwa. Pierwsze dwa muszą być zrealizowane do końca czerwca i przewidują likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i powołanie w jej miejsce nowego organu, który spełniałby warunki bezstronności, oraz stworzenie systemu dla ukaranych wcześniej sędziów, który dawałby im prawo od odwołania się od wyroków i przeglądu sprawy przez inny sąd w terminie maksimum roku.

Witold Waszczykowski w rozmowie z Radiem Maryja, że spór rządu PiS z Komisję Europejską to „konflikt ideologiczno-polityczny prowadzony przez liberalno-lewicową większość europejską z konserwatywnymi rządami, w tym z rządem Polski”. - Płaszczyzną sporu jest praworządność. Paradoksem jest to, że spór dotyczy praworządności, a stosuje się przeciwko Polsce argumenty spoza prawa. Kwestia praworządności nie jest objęta prawem europejskim. Są to sprawy, które reguluje każde państwo członkowskie. Żadna instytucja Unii Europejskiej nie ma prawa ingerować i narzucać rozwiązania państwom. (…) Argumentami politycznymi, pozaprawnymi walczy się o rzekome prawo w Polsce - przekonywał.

Według Waszczykowskiego istnieje „spór sporu dotyczący interpretacji”. - Już od kilku lat inaczej interpretujemy różne porozumienia, Komisja Europejska też inaczej to interpretuje. (…) W 2020 roku przyjęto mechanizm kontroli praworządności, który miał dotyczyć sposobu wydatkowania budżetowania pieniędzy unijnych. Komisja Europejska oceniła, że jest to mechanizm, który będzie kontrolował nasz system praworządności. Obawiam się, że „kamienie milowe”, które interpretujemy jako kierunki rozwoju państwa, będą traktowane przez Komisję Europejską jako zobowiązania. Komisja Europejska będzie domagała się ich realizacji według własnej interpretacji - ocenił były minister spraw zagranicznych, stwierdzając, że „mamy do czynienia z »timmermanizacją« prawa”. - To wszystko poddane jest ideologicznym rozwiązaniom - dodał.

- Obawiam się, że „kamieni milowych” może przybywać, ponieważ każdy z nich może być inaczej interpretowany - powiedział były szef polskiej dyplomacji.