Naczelniczka poczty w Pacanowie wdała się sprzeczkę z ministrem do spraw samorządu Michałem Cieślakiem. Polityk złożył na kobietę skargę, po której grozi jej zwolnienie z pracy.

Reklama

15 minut później naczelniczka została poinformowana o zwolnieniu z pracy w trybie dyscyplinarnym. Dyrektor przekazał jej, że powodem była rozmowa z ministrem na "tematy polityczne".

Czytaj więcej Polityka Minister napisał donos na naczelniczkę poczty. Kobiecie grozi zwolnienie Naczelniczka poczty w Pacanowie wdała się sprzeczkę z ministrem do spraw samorządu Michałem Cieślakiem. Polityk złożył na kobietę skargę, po której grozi jej zwolnienie z pracy.

W rozmowie z Radiem Plus sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski powiedział, że na miejscu ministra przeprosiłby pracownicę poczty.

- Z zastrzeżeniem, że pan Michał Cieślak nie jest członkiem PiS, ale jest członkiem rządu PiS. Nie zachowałbym się tak, to chcę podkreślić, a jeśli by już doszło do takiej sytuacji, to w tej chwili byłbym już w drodze z kwiatami do Pacanowa - skomentował.