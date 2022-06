Nowy podatek od aut spalinowych ma zostać wprowadzony w Polsce do 2026 r. - wynika z tzw. kamieni milowych zapisanych w KPO. Do 2024 r. podwyższona ma zostać opłata rejestracyjna dla takich pojazdów. Wypełnienie "kamieni milowych" to warunek otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy. To, że polskie władze zobowiązały się do wprowadzenia tych przepisów w ramach Krajowego Planu Odbudowy potwierdził w ubiegłym tygodniu w Radiu Plus szef Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Łukasz Schreiber. Mówił przy tym, że "to wszystko zostałoby narzucone czy wprowadzone tak czy inaczej".

Czytaj więcej Polityka Wiceszef klubu PiS: Miało nie być głupich postulatów związanych z KPO Głosowałem za Krajowym Planem Obudowy, ale nie za żadnymi aneksami. W ogóle nikt nam nie przedstawiał jakichś tego rodzaju rzeczy - powiedział poseł PiS Marek Suski, pytany w RMF FM o zapisy KPO, tzw. kamienie milowe i zobowiązanie Polski do wprowadzenia nowych przepisów, np. ustanowienia nowego podatku od pojazdów spalinowych. - Premier mówił, że to są różne wymysły opozycji - mówił Suski.

Jakie opłaty zostaną wprowadzone? Ile zapłacą kierowcy? O sprawę we wtorek zapytana została minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Na dzisiaj jest to dosyć ogólny zapis, bardziej będący efektem zachęty do przechodzenia na auta elektryczne niż rodzaj kary za auta spalinowe - oświadczyła. - On wchodziłby w życie stopniowo, według tych dzisiejszych założeń, proponowanych przez Komisję Europejską. W 2024 r. przy nowych autach byłaby to dodatkowa opłata, zależna - być może - od poziomu spalin, poziomu emisyjności, bo na dzisiaj tam nie ma jeszcze szczegółów - dodała.

Czytaj więcej Polityka KPO. Nowy podatek od aut spalinowych. Minister: To zostałoby narzucone tak czy inaczej W Polsce wprowadzony zostanie nowy podatek od pojazdów spalinowych i wyższa opłata za rejestrację takich aut - wynika z tzw. kamieni milowych zapisanych w KPO. Minister Łukasz Schreiber ocenił, że "to wszystko zostałoby narzucone tak czy inaczej". - Tak samo jak pakiet mobilności - nigdzie się na niego nie godziliśmy, a i tak PE we współpracy z KE to przepchnął - powiedział w Radiu Plus szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Minister stwierdziła, że w 2026 r. miałoby zacząć obowiązywać "rozwiązanie, które miałoby wprowadzać dodatkową opłatę za auto spalinowe". - Te wszystkie fundusze miałyby być przeznaczone na rozwój elektromobilności, natomiast ja bym podchodziła do tych wszystkich rozwiązań z dużą ostrożnością. My je negocjowaliśmy jakiś czas temu, tak jak wszystkie państwa europejskie. Wiemy, że państwa europejskie też mają dużą elastyczność na dzisiaj w zarządzaniu własnymi funduszami i w określaniu tych kryteriów - oświadczyła Moskwa.

- Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską. Jako ministerstwo mamy kilka kryteriów, którymi zarządzamy. Nie jest wprost napisane, jakie to mają być uwarunkowania, jakie kwoty, jaki system. To wszystko jest do doprecyzowania prawnego, programowego i do dialogu z KE. Prosimy, żeby w tym obszarze nie straszyć - powiedziała minister klimatu i środowiska.

Czytaj więcej Polityka Nowy podatek od pojazdów spalinowych w Polsce. Wiceminister finansów: Zielona transformacja Z zapisów KPO wynika, że w Polsce wprowadzony zostanie nowy podatek od pojazdów spalinowych i wyższa opłata za rejestrację takich aut. Ile będą musieli zapłacić kierowcy? - Tu nie ma konkretów. Tu jest wypełnianie polityki europejskiej - oświadczył wiceminister finansów Artur Soboń. W rozmowie z Radiem Plus zadeklarował, że o wysokości podatku i opłaty "będziemy decydować w Polsce".

Głos na temat nowego podatku i opłat zabrał też rzecznik rządu Piotr Müller. Powiedział, że "system można zbudować w dwojaki sposób". - Albo przez podwyższenie opłat za pojazdy spalinowe, albo przez obniżenie opłat i zachęty dla pojazdów elektrycznych. My ten drugi wariant wybieramy. To, że inne państwa chcą się zdecydować na wariant, w którym będą dodatkowe obciążenia kierować na pojazdy spalinowe to jest ich wybór, my wybieramy wariant pod tytułem: obniżka, zachęty dla pojazdów niskoemisyjnych - zadeklarował.