Scotland Yard oświadczył, że ponad 50-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem napaści na tle seksualnym, gwałtu, nadużycia zaufania oraz niewłaściwego zachowania na stanowisku publicznym.

Zatrzymany znajduje się w areszcie, a w toku jest śledztwo dotyczące domniemanych przestępstw, do których miało dojść w latach 2002-2009.



Według brytyjskich mediów, zatrzymany to deputowany do Izby Gmin, który zasiada w parlamencie z ramienia Partii Konserwatywnej.

Przedstawiciel tej formacji Chrs Heaton Harris zwrócił się do zatrzymanego posła, by ten do czasu zakończenia dochodzenia nie przychodził na teren parlamentu. Do czasu zakończenia śledztwa Partia Konserwatywna ma nie komentować sprawy.