Zabytkowe budynki sejmowe powstały w latach 1948–1952, a od tego czasu ich elewacje nie były poddane kompleksowemu remontowi. Ma on ruszyć w najbliższych miesiącach i dotyczyć 33 tys. płyt, do mocowania których zostanie zużytych 77 tys. kotew. Odnowione zostaną też zabytkowe attyki. Koszt – 53 mln zł.

To niejedyny podobny przetarg. W najbliższych latach Kancelaria Sejmu planuje wydać na duże przedsięwzięcia remontowe i budowlane około 400 mln zł. Tak szeroko zakrojonych planów nie było, odkąd w 2018 roku oddano do użytku nowy budynek komisji sejmowych, zbudowany za 95 mln zł.

Tak dużych inwestycji majątkowych nie było w Sejmie od wielu lat

Budżet Kancelarii Sejmu na obecny rok takich nakładów jeszcze nie przewiduje. Zaplanowano go co prawda w rekordowej wysokości 577 mln zł, jednak nie jest to zasługa wydatków majątkowych, lecz głównie podwyżek uposażeń posłów i większych środków na funkcjonowanie ich biur. Potężne przetargi będą prawdopodobnie widoczne w przyszłorocznych budżetach, bo mają charakter wieloletni, a ich realizacja dopiero ruszy w tym roku.

Np. wspomniany remont attyk i elewacji budynków zabytkowych ma odbyć się w latach 2022–2027. Tak wynika z planu zamówień publicznych Kancelarii Sejmu, który na lata 2022–2024 przewidział też inne kosztowne zamówienie – przebudowę budynku położonego z dala od kompleksu sejmowego przy ul. Zagórnej, na co ma pójść 30 mln zł. Kolejne 22 mln mają pochłonąć roboty budowlane oraz modernizacja systemów technicznych w salach posiedzeń komisji sejmowych w budynku głównym. Czwarty kosztowny przetarg, wart 10 mln zł, ma dotyczyć remontu instalacji wentylacji mechanicznych w pomieszczeniach technicznych. Jak wynika z planu zamówień, będzie on w całości zrealizowany już w tym roku.

Centrum Informacyjne Sejmu przekonuje, że wszystkie przetargi są dobrze uzasadnione. „Planowana do remontu instalacja wentylacji mechanicznej została wybudowana ponad 20 lat temu i w wyniku eksploatacji uległa technicznemu zużyciu” – wyjaśnia CIS. Dodaje, że „przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Zagórnej 3 została podyktowana obowiązkiem wykonania technicznego dostępu do budynku dla osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebą poprawy warunków pracy pracowników, dostosowując pomieszczenia biurowe do standardu obowiązującego w pozostałych budynkach Kancelarii Sejmu”. CIS zaznacza też, że sale komisji sejmowych „nie przechodziły takich modernizacji od lat 50. ubiegłego wieku”, a celem przetargu jest też dostosowanie systemów audio-wideo do standardów w innych salach, co ma poprawić jakość transmisji z komisji i umożliwić głosowanie elektroniczne.

Na zamówieniach ujętych w planie przetargów lista się jednak nie kończy. Kancelaria Sejmu planuje też ogromne jak na swe możliwości przedsięwzięcie budowlane, czyli rozbiórkę hotelu sejmowego i budowę nowego, w sumie za 285 mln zł. Zdaniem Kancelarii Sejmu to jedyne sensowne rozwiązanie w sytuacji pogarszającego się stanu technicznego budynku. Jeszcze w tym roku ma zakończyć się konkurs architektoniczny.

Poseł KO Jarosław Urbaniak twierdzi, że organizowanie tak kosztownych przetargów w obecnym momencie to nie najlepszy pomysł. – Sytuacja finansów publicznych jest zła i pojawia się pytanie, czy na ich realizację będą pieniądze. Poza tym mamy szalejącą inflację, wyjątkowo widoczną w budowlance. Firmy mają problem z realizacją bieżących zleceń, co czyni przetargi wieloletnie ryzykownymi – mówi parlamentarzysta.