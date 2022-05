Podczas głównych uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent szczególnie dziękował wszystkim, którzy pomagają uchodźcom z Ukrainy, od samorządów i instytucji państwowych, po lekarzy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Reklama

- Pokazaliście, co to znaczy odbudować wspólnotę – powiedział Duda.

Podziękował także za wszystkie podejmowane decyzje, które dotyczą humanitarnego i militarnego wsparcia walczącej Ukrainy, decyzje, które zapadają dzięki jednomyślności sceny politycznej. - Dziękuję za niezwykle odpowiedzialną politykę, budującą naszą wspólnotę. Politykę, która właśnie zmienia naszą historię. Wierzę w to głęboko, że na lepsze.

Prezydent zauważył, że wydarzenia, które mają miejsce za wschodnią granicą, przynoszą dotkliwe efekty, także z powodu sankcji wobec Rosji.



- To, co dzieje się na Ukrainie, polityka sankcji wobec Rosji, jest kosztowne. Wywołuje tąpnięcia na rynku paliw, prowadzi do problemów gospodarczych, inflacji, która dotyka nasze portfele, która powoduje, że nasze życie staje się trudniejsze. Musimy to przetrwać, musimy sobie z tym poradzić. Wierzę w to głęboko, że damy radę - mówił Duda.

Reklama

W dalszej części uroczystości, już na Zamku Królewskim, Andrzej Duda wręczył historykowi Antoniemu Lenkiewiczowi i pisarzowi Antoniemu Liberze najwyższe i najstarsze odznaczenia państwowe – Ordery Orła Białego.