Przed Macronem kolejna kampania. Zapowiada walkę z podziałami

Emmanuel Macron po pokonaniu Marine Le Pen w drugiej turze wyborów prezydenckich zobowiązał się do zajęcia się głębokimi podziałami we Francji. Przyznał, że wiele osób głosowało na niego głównie po to, by zatrzymać jego skrajnie prawicową rywalkę.