Moskwa informuje, że dostawy gazu do Europy są kontynuowane, pomimo zapowiadanych przez Zachód planów odłączenia się od surowców z Rosji.

Prezydent Rosji ostrzegł, że plany krajów zachodnich, by odciąć dostawy energii z Rosji, odbiją się na całej gospodarce światowej.

- Rosyjskie firmy energetyczne są odpowiedzialnymi graczami na światowym rynku, udowodniły swoją wartość poprzez dziesięciolecia pracy i ścisłego wypełniania swoich obowiązków - powiedział.

Zdaniem Władimira Putina, w Europie nie ma obecnie rozsądnego zastępstwa dla rosyjskiego gazu. - Co jest zaskakujące - tak zwani partnerzy z nieprzyjaznych krajów przyznają, że nie mogą się obejść bez rosyjskich surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego, nie ma teraz dla Europy rozsądnego zamiennika - przekonywał.

- Tak, jest to możliwe, ale w tej chwili nie ma takiej możliwości, wszyscy to rozumieją. Na rynku światowym po prostu nie ma wolnych zasobów, a dostawy z innych krajów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, które można skierować do Europy, będą kosztować konsumentów wielokrotnie więcej, co wpłynie na poziom życia i konkurencyjność europejskiej gospodarki - dodał.

Stwierdził również, że kraje europejskie, mówiąc o odrzuceniu rosyjskich surowców energetycznych, jeszcze bardziej destabilizują rynek i podnoszą ceny dla swoich obywateli. - Mimo tego, co jest oczywiste dla wszystkich, kraje europejskie ciągle mówią o odrzuceniu rosyjskich dostaw , co jeszcze bardziej destabilizuje rynek i własnymi rękami powoduje wzrost cen, przede wszystkim dla swoich obywateli - powiedział.