Zdaniem Fogla atak rakietowy Rosjan na poligon wojskowy w Jaworowie - trzydzieści kilometrów od granicy z Polską - jest "sygnałem wysłanym przez Putina dla państw członkowskich NATO".

- Został zaatakowany poligon, na którym odbywały się wspólne ukraińsko-natowskie ćwiczenia, gdzie byli szkoleni ukraińscy żołnierze. To nie jest przypadek - stwierdził wicerzecznik PiS-u.

- Atak może być też związany z zapowiedziami rosyjskiego resortu obrony, że (Rosja) będzie atakować konwoje z zaopatrzeniem i traktować je jako cele militarne. To był swojego rodzaju pokaz siły. Ale oczywiście, nie można się dać zastraszyć - zaznaczył parlamentarzysta.

Niemieccy politycy mówią wprost, że blokują wyłączenie wszystkich (rosyjskich) banków dlatego, że rozliczają się z Rosjanami za energię Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik PiS-u

Poseł był także pytany o plany dalszych sankcji nakładanych na Federację Rosyjską. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że kolejne sankcje są blokowane ze względu na postawę części krajów Europy Zachodniej, wymienił m.in. Holandię i Niemcy.

- Polska robi wszystko, żeby przekonywać naszych unijnych partnerów do tego, by odpowiedź na rosyjską agresją była jak najbardziej zdecydowana. Jest kilka państw, które hamują nakładanie sankcji i dojście Ukrainy do UE, np. Holandia, której premier pytany przez dziennikarzy czy można zrobić coś jeszcze dla Ukrainy, odpowiedział krótko: "nie" - to nie jest prawda - podkreślił Fogiel.

- Sankcje trzeba uszczelnić i wszystkie rosyjskie banki muszą zostać wyłączone z systemu SWIFT. Trzeba nałożyć embargo na kupowanie nośników energii z Rosji. W Niemczech jest problem ideologiczny z energetyką nuklearną. Niemcy zamknęli swoje elektrownie jądrowe, w związku z czym uzależnili się jeszcze bardziej od importu węgla i gazu z Rosji. Niemieccy politycy mówią wprost, że blokują wyłączenie wszystkich (rosyjskich) banków dlatego, że rozliczają się z Rosjanami za energię. Jednocześnie nie pojawia się w niemieckiej debacie publicznej postulat powrotu do energetyki jądrowej, która pozwoliłaby wzmocnić sankcje nakładane na Rosję. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe - przyznał polityk.