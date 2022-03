- Potrzebujemy samolotów. Ta kwestia jest na agendzie i jest bardzo pilna. Są rozmowy między wojskowymi jakich samolotów potrzebujemy, do jakich celów, ale mówienie, że Ukraina nie potrzebuje samolotów, nie jest prawdą - oświadczył Kułeba.



Szef MSZ Ukrainy mówił, że jego kraj musi wzmocnić swoje siły powietrzne.

- Najlepsze, co mogą zrobić dziś sojusznicy z NATO, to dostarczyć Ukrainie niezbędnych samolotów bojowych, tak abyśmy mogli doprowadzić do większej równowagi jeśli chodzi o sytuację militarną w powietrzu, ponieważ doświadczamy najpoważniejszych strat w wyniku bombardowania naszych miast z powietrza - powiedział Kułeba.

Kułeba wzywał też kraje, które mają broń posowiecką w swoich arsenałach, aby przekazywali ją Ukrainie.



Szef MSZ Ukrainy zauważył też, że Rosja wyprzedziła Iran i Koreę Północną jeśli chodzi o liczbę sankcji nałożoną na ten kraj.

Domagamy się też zamknięcia światowych portów dla rosyjskich statków i tego, by nie przyjmować w tych portach towarów z Rosji Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy

- Światowa społeczność zastosowała w ciągu 18 dni agresji przeciw Ukrainie łącznie 3 612 środków karnych wobec Rosji, karząc ją za poważne naruszenia prawa międzynarodowego. Rosja jest dziś przed Iranem i Koreą Północną (pod względem liczby nałożonych na nią sankcji - red.) - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.



Kułeba mówił też, że póki ukraińskie dzieci giną od rosyjskich bomb, nowe sankcje powinny być nakładane na Rosję.



- Mamy listę sankcji, które chcemy, aby zostały nałożone (na Rosję) - podkreślił. Następnie wezwał, by firmy i rządy z całego świata przestały kupować rosyjską ropę, węgiel i gaz.



- Domagamy się też zamknięcia światowych portów dla rosyjskich statków i tego, by nie przyjmować w tych portach towarów z Rosji, by odciąć kolejne rosyjskie banki od systemu SWIFT, w szczególności Sbierbank - wyliczał Kułeba.