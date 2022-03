- Udało nam się uzyskać porozumienie w sprawie udzielenia pomocy tym miastom na Ukrainie, które są w najgorszej sytuacji, Mariupolowi i Wołnowaszee, aby ratować dzieci, kobiety i osoby starsze. Zapewnienie leków i żywności dla tych, którzy tam przebywają - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Reklama

- Ci, którzy chcą opuścić te miejsca, powinni móc to zrobić teraz, korzystając z korytarza humanitarnego, ale ci, którzy mogą, powinni kontynuować walkę - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kilka godzin zawieszenia broni. Otwarto korytarze humanitarne Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że w sobotę o godzinie 10:00 czasu moskiewskiego zostaną otwarte korytarze humanitarne dla miast Mariupol i Wołnowacha.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby porozumienie dotyczące korytarzy humanitarnych funkcjonował. Zobaczymy, czy uda nam się posunąć jeszcze dalej w naszych negocjacjach z Rosją - kontynuował prezydent Ukrainy.

Zełenski wykorzystał swoje wystąpienie, aby bezpośrednio zwrócić się do USA, pytając "co jeszcze jest potrzebne", aby przekonać Joe Bidena do wprowadzenia strefy zakazu lotów. Stwierdził, że 74 proc. Amerykanów zgadza się, że jest to konieczne.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sondaż: Amerykanie popierają strefę zakazu lotów nad Ukrainą i zakaz importu ropy z Rosji Większość Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone powinny przerwać importowanie rosyjskiej ropy i gazu oraz współpracować z NATO w celu ustanowienia "stref zakazu lotów", aby chronić Ukrainę przed rosyjskimi atakami lotniczymi - wynika z sondażu Reuters/Ipsos.

Wyraził również uznanie dla wysiłków Polski, która przyjęła ponad 600 tys. uchodźców od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.