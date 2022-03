- Skutki tego będą bardziej dotkliwe dla Putina w momencie, gdy będzie już po wojnie. Dzisiaj trzeba robić jedno, każdego dnia. Apelować do jego współpracowników, żeby go doprowadzili do Hagi. Jego miejsce jest w Hadze, naprawdę - mówił Kowal.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Po ostrzale pożar w największej elektrowni jądrowej w Europie. "Poziom promieniowania bez zmian" - W wyniku ostrzału ze strony wojsk rosyjskich w elektrowni jądrowej w obwodzie zaporoskim wybuchł pożar - informował mer pobliskiego miasta Enerhodar. - Jeśli dojdzie do wybuchu, skutki będą gorsze niż w Czarnobylu - ostrzegał szef MSZ Ukrainy. Według doniesień sprzed godz. 3:00 czasu polskiego, do pożaru dopuszczono strażaków, a na miejscu nie odnotowano zmian poziomu promieniowania. Ok. 5:45 pojawiła się informacja, że pożar został ugaszony.

- Są zasady wojenne i te zasady zostały pogwałcone w tej wojnie. Od kilku dni mamy do czynienia z normalnymi, regularnymi zbrodniami wojennymi. Miejsce Putina jest w Hadze, teraz czas na jego najbliższych współpracowników, bo skutki jego działań odbiją się na nich i na wszystkich Rosjanach - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Hańba za to wszystko pójdzie na Rosjan, tak jak poszła na Niemców po II wojnie światowej. Czas, by Rosjanie to sobie uświadomili - podkreślił polityk.

Miejsce Putina jest w Hadze, teraz czas na jego najbliższych współpracowników, bo skutki jego działań odbiją się na nich i na wszystkich Rosjanach Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej

Reklama

- Tam giną moi przyjaciele, giną ludzie tacy, jak my, których znamy. My zżyliśmy się z Ukraińcami przez ostatnie lata, każdy z nas - bo tak się ułożyły nasze losy - zna jakiegoś Ukraińca - zauważył poseł Koalicji Obywatelskiej.



- Jeśli oni zginą i nie dadzą rady, następni na widelcu będziemy my. Dziś Putina jest zatrzymać łatwiej, niż będzie za dwa lata - przekonywał Kowal.