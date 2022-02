Jak Platforma Obywatelska i jej najważniejsi politycy widzą obecną sytuację polityczną? Z naszych rozmów wynika, że politycy ugrupowania uznają, że PiS pogubiło się w bieżącej sytuacji oraz jest przygniecione kryzysami, z których niektóre – jak wprowadzenie Polskiego Ładu – samo wywołało.

Co więc planuje partia Donalda Tuska? Kolejne działania w terenie (podobne do wyjazdu przewodniczącego PO „w teren” sprzed kilku tygodni), uderzenia w sprawy uznawane przez polityków PO jako czułe punkty PiS – jak za pomocą spotu Donalda Tuska z paletami o unijnych funduszach oraz inne działania, które mają w planach angażować zarówno działaczy, jak i zmuszać głównego rywala do reakcji, zaskakiwać. – Mamy świadomość, że PO i Koalicja Obywatelska jest jedyną formacją, która może wygrać z PiS – mówi nam ważny polityk partii Tuska.

Celem jest też zbliżenie się w sondażach do PiS oraz przekroczenie granicy 30 proc. O tym niedawno mówił m.in. szef klubu PO Borys Budka oraz sam lider PO na niedawnym kongresie programowym, pierwszym z serii takich spotkań.

W ostatnim badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Koalicja Obywatelska ma 26,7 proc. poparcia, a PiS 31,1 proc. Jak podkreślają nasi rozmówcy, plan jest taki, że PO, by próbować zdobywać kolejne punkty procentowe, będzie koncentrować się na sprawach bliskich ludziom, jak ceny prądu, gazu, inflacja oraz wszystko to, z czym muszą się obecnie mierzyć Polacy.

Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że kluczowym momentem dla działania partii oraz dla współpracy z innymi partiami Koalicji Obywatelskiej było zakończenie wewnętrznych wyborów oraz personalnych decyzji w partii, co miało miejsce w grudniu ubiegłego roku.

Zespół operacyjny

Po ubiegłorocznych przekształceniach personalnych w PO kształtuje się zespół kampanijny, który nie tylko przygotowuje strategię na wybory do Sejmu, ale też wspiera partię w bieżącej działalności. Poza politykami funkcyjnymi w PO są tam też np. lider Nowoczesnej Adam Szłapka, bliski doradca Donalda Tuska Igor Ostachowicz czy wiceszef PO Cezary Tomczyk. Partia ma też wysłać swojego obserwatora na Węgry, gdzie trwa kampania wyborcza, bardzo uważnie obserwowana przez partię Tuska.

Opozycja na Węgrzech zbudowała sojusz przedwyborczy (przy innej niż polska ordynacji), ale nie ma wątpliwości, że wyniki wyborów 3 kwietnia będą też interpretowane w Polsce przez pryzmat konfiguracji, w której opozycja ma iść do wyborów.

W PO trwają też przymiarki do typowania nazwisk do sejmowej komisji śledczej ws. Pegasusa, ale nasi rozmówcy przestrzegają, że lepiej nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo komisja musi najpierw powstać. Być może w przyszłym tygodniu, przy okazji kolejnego posiedzenia Sejmu w klubie PO będzie okazja do pierwszych przymiarek personalnych. Zarówno nasi rozmówcy z Platformy, jak i z innych partii opozycyjnych, mimo ostrożnego optymizmu, nie chcą przesądzać, że komisja rzeczywiście powstanie.

Sprawiedliwa Polska

W styczniu 2022 r. odbył się pierwszy z serii kongresów programowych PO, który jest elementem pracy nad nową ofertą i programem. Z naszych informacji wynika, że kolejny kongres odbędzie się 19 marca, a jego temat to „Sprawiedliwa Polska”.

Poprzedni nazywał się „Odporna Polska”. PO zaprezentowała w jego trakcie pomysły dotyczące różnych sfer reagowania na kryzysy oraz wzmocnienia odporności państwa na przyszłe wydarzenia testujące jego struktury oraz wystawiające na próbę obywateli. Koordynatorem prac jest poseł PO i były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz, prace wspierają politycy PO z tzw. Drużyny Przyszłości, posłowie i posłanki młodego pokolenia.

Politycy KO w ostatnich tygodniach prowadzą też działania wokół spraw oświatowych. W kolejnych kuratoriach odbywają się kontrole, które mają pokazać, ile rzeczywiście rodzice składają skarg na bezprawne działanie organizacji pozarządowych w szkołach. Ostatnia taka kontrola z udziałem m.in. Krystyny Szumilas i Katarzyny Lubnauer odbyła się w Krakowie.