Sprawa e-maila wydała się przy okazji tzw. afery Dworczyka, czyli publikacji e-maili, które wysyłał i otrzymywał szef Kancelarii Premiera. W jednej z wiadomości Mariusz Chłopik, doradca premiera Mateusza Morawieckiego, miał zaproponować, aby rząd „poszukał więcej celebrytów krytykujących LGBT”. Jako przykład podał sportowców – Zbigniewa Bońska i Zofię Klepacką-Noceti. Oprócz premiera e-maila mieli otrzymać m.in.: Michał Dworczyk, rzeczniczka PiS Beata Mazurek i szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Sprawą zainteresował się warszawski ratusz, od którego Legia dzierżawi stadion przy ul. Łazienkowskiej. Miasto i klub mają też podpisaną umowę na działania tworzące pozytywny wizerunek stolicy.

– Wysłaliśmy do Legii pismo, w którym prosimy o wyjaśnienia – mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. – Mamy do czynienia z informacjami, do których pracownik klubu do tej pory się nie odniósł. Miasto współpracuje z klubem od lat i stanowczo podkreślamy, że w sporcie nie ma miejsca na dyskryminację. Warszawski ratusz nie jest pracodawcą pana Chłopika i to nie do niego należy decyzja co do dalszej współpracy z klubem, ale zważywszy na wieloletnią dobrą współpracę z klubem, oczekujemy działań adekwatnych do powagi sprawy.

Legia nie chciała komentować sprawy. Władze miasta tłumaczyły, że nie wyobrażają sobie sytuacji, w której klub będzie próbował „zamieść sprawę pod dywan”.

– Mamy podpisaną umowę na promocję miasta przez klub, w której zapisane są konkretne warunki, w tym kary finansowe – powiedziała wiceprezydent. Na każdy odnotowany incydent zgłaszany do klubu zarząd spółki reagował niezwłocznie i adekwatnie do warunków umowy. Do tej pory nie nakładaliśmy kar finansowych na klub. Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.

Pojawiająca się w e-mailach Chłopika windsurferka w przeszłości otrzymała tytuł Sportowej Twarzy Warszawy. Na jej żaglu zawisła syrenka warszawska, promująca stolicę podczas zawodów.

– Klepacka-Noceti została wybrana na Najlepszego Sportowca Warszawy dziesięć lat temu, kiedy nikomu nie śniło się atakowanie jakiejkolwiek grupy – tłumaczyła Kaznowska. – Jej wypowiedzi na temat LGBT pojawiły się w przestrzeni publicznej parę lat temu. Kapituła, która dokonywała wyboru, kierowała się jej wynikami sportowymi, które stanowią podstawę do nadania tytułu. Z kolei Sportowa Twarz Warszawy to tytuł, który przysługuje Najlepszemu Sportowcowi Warszawy – potwierdza, że dana osoba reprezentuje nasze miasto.

Chłopik rezygnuje

W środę wieczorem Mariusz Chłopik zamieścił w mediach społecznych oświadczenie, w którym poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska pełnomocnika zarządu Legii Warszawa. Dodał też, że nie godzi się na „manipulowanie strzępkami treści, które wypływają w serwisie powiązanym z organizatorami działań dezinformacyjnych wymierzonych w Polskę”.

Chłopik zapewnił, że praca w Legii nie ma nic wspólnego z jego wcześniejszymi działaniami w zakresie marketingu politycznego, nie jest ani politykiem, ani osoba publiczną. W życiu zaś kieruje się „zasadą szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego przekonania, poglądy i osobiste wybory” - zapewniał w oświadczeniu.

Przypisywanie mu działań sprzecznych z jego zasadami na podstawie „zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu” opinii uważa za nieuprawnione, ale dla dobra klubu zrezygnował z funkcji pełnomocnika zarządu Legii.