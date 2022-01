- Prezydent po konsultacjach z prezydentem Zełenskim, z rządem, wspierał ideę udzielenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy - powiedział na konferencji prasowej minister w Kancelarii Prezydenta Paweł Soloch. - Na uwagę zasługuje bardzo bliska współpraca prezydenta z ministrem Błaszczakiem (szefem MON - red.) w tym względzie - dodał.

- Zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym, amunicji, która ma służyć obronie, nie atakowi. Tę decyzję finalizuje minister obrony - oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczając, że decyzja zapadła "w ścisłym kontakcie" z prezydentem Andrzejem Dudą.

- Tego typu działania, w zależności od rozwoju sytuacji, w konsultacji z naszymi sojusznikami z NATO, z naszymi partnerami z UE, będą kontynuowane - zadeklarował.

Kiedy transport amunicji dotrze z Polski na Ukrainę? Szef BBN odparł, że to zależy od strony ukraińskiej, która otrzymała specyfikację. - My jesteśmy gotowi to dostarczyć w każdej chwili - powiedział Soloch. Przekazał, że szczegółowych informacji ma udzielać Ministerstwo Obrony Narodowej.