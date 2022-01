Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, czyli projekt, który zastąpił tzw. lex Hoc, czyli ustawę o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Zapisy ustawy są ostro krytykowane przez polityków opozycji, którzy określają nową ustawę mianem "lex Kaczyński" lub "lex konfident".

Reklama

Projekt zakłada, że pracodawca raz w tygodniu będzie mógł żądać od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2. Z kolei zakażony pracownik będzie mógł złożyć do pracodawcy wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie świadczenia odszkodowawczego od pracownika, który nie poddał się testowi. O przyznaniu świadczenia odszkodowawczego (15 tys. zł) miałby decydować wojewoda.

Czytaj więcej Polityka Posłanka PiS o ustawie antycovidowej: Kto i za czyje pieniądze ją napisał? "Proszę napisać kto i za czyje pieniądze napisał tę ustawę" - pisze na Twitterze posłanka klubu PiS, Anna Maria Siarkowska, w kontekście projektu ustawy zastępującej tzw. lex Hoc, przedstawionego w czwartek w Sejmie.

W poniedziałek projektem ma zająć się sejmowa komisja. - Ustawa zakłada możliwość powszechnego testowania, w zasadzie taki miękki przymus testowania - powiedział w RMF FM zwolennik projektu, poseł PiS Bolesław Piecha. - Ustawa zakłada, że możemy się przetestować, a pracodawca może, nie musi, sprawdzić, czy jesteśmy przetestowani - dodał.

Poseł zaznaczył, że według projektu testy miałyby być nieodpłatne dla testujących się. - Zapłaci budżet państwa - stwierdził.

Reklama

W jakich miejscach miałyby być przeprowadzane testy? - To zadanie Ministerstwa Zdrowia, żeby uruchomić punkty poboru próbek - oświadczył Piecha dodając, że testy "muszą być robione przez certyfikowaną jednostkę". - Będziemy testowani w punktach, które są do tego przygotowane. Wygląda na to, że oprócz przychodni, punktów komercyjnych i niekomercyjnych, które przygotowują samorządy itd. to również w aptekach - mówił poseł PiS. Dodał, że na razie certyfikowanych zostało sto aptek.

Czytaj więcej Polityka "Kto będzie pracował?". Opozycja krytykuje "lex Kaczyński" Do Sejmu wpłynął w czwartek projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, czyli projekt, który zastąpił tzw. lex Hoc, czyli ustawę o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Zapisy ustawy są ostro krytykowane przez polityków opozycji, którzy określają nową ustawę mianem "lex Kaczyński".

Bolesław Piecha oświadczył, że osoby zaszczepione trzema dawkami szczepionki na COVID-19 też "będą podlegały rygorowi testowania". - Szczepienia nie chronią nas przed zakażeniem - zaznaczył. Ustawa miałaby wejść w życie jeden dzień po jej opublikowaniu.

Na uwagę, że ustawa zakłada wzajemne donoszenie na siebie, poseł PiS odparł, że to "duże nadużycie".