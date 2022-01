Projekt przewiduje m.in. że pracownik, który się zakazi i który podejrzewa, że zakaził się w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, będzie mógł złożyć pracodawcy wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie świadczenia odszkodowawczego od pracownika, który nie poddał się testowi. Zakażony będzie miał na złożenie wniosku dwa miesiące od dnia zakończenia izolacji albo hospitalizacji z powodu COVID.

Reklama

Czytaj więcej Zdrowie Kolega z pracy ma płacić za nasz COVID. Sejm ujawnił projekt PiS Na stronach sejmowych opublikowano poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. To tzw. lex Hoc 2

Wskazywanie osoby będącej źródłem zakażenia w miejscu pracy w celu uzyskania 15 tys. zł odszkodowania sparaliżuje Sejm, Senat, sejmiki i rady gmin. Przeciwnicy polityczni będą się wskazywać jako źródła zakażeń po posiedzeniach plenarnych i komisjach. Kto wymyśla takie absurdy? — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) January 27, 2022

Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej określa ustawę mianem "lex Kaczyński" i przekonuje, że "to Kaczyński prezentował te pomysły" na spotkaniu z opozycją w Kancelarii Premiera.

Z kolei Borys Budka, szef klubu KO pisze na Twitterze o "wywieszeniu przez rząd białej flagi w walce z pandemią i zrzuceniu wszystkiego na zwykłych ludzi". "Tchórze do kwadratu" - dodaje. Z kolei na swoim profilu na Facebooku zwraca uwagę, że w ustawie nie ma "nic o szczepieniach, paszportach covidowych". "Zrzucenie na ludzi walki o 'odszkodowania'. Będę do bólu powtarzał: Polska PiS to chory kraj" - pisze.



Reklama

Wiceprzewodniczący KO, Tomasz Siemoniak zwraca uwagę, że ustawa może "sparaliżować Sejm, Senat, sejmiki i rady gmin", ponieważ "przeciwnicy polityczni będą się wskazywać jako źródła zakażeń po posiedzeniach plenarnych i komisjach". "Kto wymyśla takie absurdy?" - pyta.



PiS jest mistrzem jeśli chodzi o buble prawne. Ale takiego gniota jak żyję nie widziałem. #LexKaczyński to wywieszenie przez rząd białej flagi w walce z pandemią i zrzucenie wszystkiego na zwykłych ludzi. Tchórze do kwadratu. Szczegóły w linku poniżej:https://t.co/6bzyzD3pgR — Borys Budka (@bbudka) January 27, 2022

"Pracownicy będą dochodzić w postępowaniu przed wojewodą, kto kogo zaraził w pracy. A może nie w pracy, a w spożywczaku? Niech ktoś wreszcie wymyśli szczepionkę na głupotę! Trzeba ją będzie podłączyć tej ekipie w kroplówce!" - pisze z kolei Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy.



#lexKaczynski . To Kaczyński prezentował te pomysły na spotkaniu z opozycją u Premiera. — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) January 27, 2022

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, zwraca z kolei uwagę, że "nie da się ustalić kto się od kogo zaraził", ponieważ "testy nie dają odpowiedzi na to". Bosak zwraca też uwagę, że "normalni ludzie bywają także w innych miejscach niż praca".



Po dwóch latach jest ustawa! Broń @pisorgpl z #COVID19! Pracownicy będą dochodzić w postępowaniu przed wojewodą, kto kogo zaraził w pracy. A może nie w pracy, a w spożywczaku? Niech ktoś wreszcie wymyśli szczepionkę na głupotę! Trzeba ją będzie podłączyć tej ekipie w kroplówce! pic.twitter.com/T0EB7w1ZJ9 — Anita Kucharska-Dziedzic - posłanka na Sejm RP 💪⚡ (@AnitaKDZG) January 27, 2022

Reklama

"Firmy, które przeżyją podwyżki cen i NieŁad podatkowy zostaną dobite postępowaniami roszczeniowymi ws. covida" - alarmuje z kolei Robert Winnicki z Konfederacji.

"Tylko kto do cholery będzie jeszcze pracował i zarabiał na te fanaberie!?" - pyta poseł.



Motyw z odszkodowaniami które chorującemu miałby płacić przedsiębiorca lub kolega z pracy jest głupi i niesprawiedliwy z dwóch powodów:

1. Nie da się ustalić kto od kogo się zaraził. Testy nie dają odp. na to.

2. Przecież normalni ludzie bywają także w innych miejscach niż praca. — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) January 27, 2022