To nie jest prawda, to jest retoryka opozycji, która zwraca uwagę - mówiła w rozmowie z TVN24 Bogna Janke, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta pytana o to, dlaczego Andrzej Duda nie zaprosił na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donalda Tuska i o to, czy jest tak, jak mówi opozycja, że w Pałacu Prezydenckim boją się Tuska, albo "mają na niego alergię".