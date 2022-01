Z walczącej m.in. z aborcją organizacji odszedł jej wiceprezes dr Tymoteusz Zych oraz kilka osób z nim współpracujących. Głównymi przyczynami są m.in. różnice ws. działań podejmowanych przez organizację oraz zmiany w statucie dające szerokie kompetencje prezesowi. Wątpliwości budziły też działania powiązanego z Ordo Iuris Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, które wysyłało do seniorów dewocjonalia z prośbami o datki. W piątek „dysydenci" oficjalnie ogłoszą powstanie nowej fundacji – Instytutu Logos. – Będzie ona bardziej wszechstronna – mówi Zych. – Nie planujemy ograniczać się tylko do praw człowieka, ale również zająć się sprawami gospodarki, klimatu, kultury efektywnego zarządzania państwem czy sprawnej administracji.

Na piątkowej konferencji zaprezentowany ma zostać „Raport o stanie państwa" – publikacja wskazująca, w jakim kierunku powinna pójść transformacja Polski. Osoby związane z nową organizacją zapowiadają zmianę sposobu komunikacji. – Odro Iuris posługuje się językiem antagonizującym, a w obecnych czasach polaryzacja nie jest czymś dobrym – wyjaśnia Zych. – My nie chcemy eksponować emocji aż do granic możliwości, choć oczywiście będziemy zabierać głos stanowczo. Mamy szacunek do adwersarza i chcemy, by nasz styl komunikacji był mu podporządkowany.

Jak dodaje, nowa organizacja ma zespół ekspertów, w którym około jednej trzeciej stanowią osoby wcześniej związane z OI, a resztę – ludzie spoza tego środowiska. – Będziemy poruszać też tematy, którymi zajmowała się poprzednia organizacja, ale zmieni się styl działania. Nie będziemy pozywać studentów o rzeczy, które napisali na Facebooku – mówi Zych.

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski tłumaczy, że to żadna nowość, gdyż Zych odszedł z organizacji trzy miesiące temu. – Razem z nim zrezygnowały dwie osoby i stażysta – wyjaśnia.

Zych nie prowadzi już uczelni stworzonej przez Ordo Iuris – Collegium Intermarium. – Od trzech miesięcy ma ona nowego rektora – mówi Kwaśniewski. – Jest nim dr Bartosz Lewandowski, dotychczasowy dziekan Wydziału Prawa. Na uczelni pozostał też dr Filip Ludwin oraz nasza kadra.

Jak dodaje, Instytut Ordo Iuris będzie obserwował nową organizację. – To dobrze, że powstają kolejne inicjatywy pozarządowe – tłumaczy. – Współpracujemy z wieloma organizacjami na wielu płaszczyznach, nie wykluczamy współpracy również z Instytutem Logos.