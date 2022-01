Ustawa posła PiS Czesława Hoca daje prawo pracodawcy żądania od zatrudnionego świadectwa szczepienia, negatywnego wyniku testu lub dowodu na przebycie Covid-19. Projekt ten ma wielu przeciwników w Zjednoczonej Prawicy, jego obecną postać kwestionuje również prezydent, dlatego rząd szuka poparcia wśród posłów opozycji.

Reklama

Po wtorkowym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącymi kół poselskich i liderami partii rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że ustawa nadal będzie procedowana w Sejmie. Jednocześnie do parlamentu wpłynęła nowa ustawa, która ma częściowo pokrywać się z proponowanymi rozwiązaniami.

Czytaj więcej Polityka Wieczorne spotkanie klubu parlamentarnego PiS. Obowiązkowe We wtorkowy wieczór o godzinie 20 w Sejmie rozpoczęło się spotkanie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

- Postaramy się na tym posiedzeniu tak szybko jak to jest możliwe ten projekt przeprocedować i uchwalić - zapowiedziała marszałek Elżbieta Witek.

We wtorek szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiadał, że do Sejmy wpłynie projekt ustawy, który ma zastąpić "lex Hoc". Nie chciał poinformować, jakie elementy zostaną przniesione do nowego projektu.