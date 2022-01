Brejza był pytany przez Marcina Bosackiego z czym wiąże ataki, jakie miały być przeprowadzone przeciwko niemu z użyciem systemu Pegasus.

Reklama

- Sprawa, moim zdaniem, ma źródła w pierwszym rządzie PiS, w latach 2005-2007. W tym czasie doszło do szeregu nadużyć prawa, ogromnej prowokacji przeciwko wicepremierowi, ś.p. Andrzejowi Lepperowi. W 2011 roku byłem autorem raportu końcowego komisji ds. nacisków. Raportu, w którym komisja ustaliła nielegalne naciski na służby, wyłudzanie zgód sądów na stosowanie techniki operacyjnej, całą wielką operację z użyciem służb specjalnych, za którą minister Mariusz Kamiński, minister Maciej Wąsik, zostali skazani na karę bezwzględnego więzienia, ułaskawieni następnie przez prezydenta - mówił senator Koalicji Obywatelskiej.

Brejza: To odwet

- Wrócili do władzy, doszło do recydywy i powrotu do tych metod, które ta partia i ci ludzie lubią najbardziej w polityce. Identyfikuje pewną obsesję tej grupy ludzi z własną działalnością poselską. Nie ukrywam, że z racji na mandat, zaufanie wyborców, w ciągu ostatnich lat podejmowałem tysiące interwencji w różnych sprawach, pokazując skalę nieprawidłowości w państwie zarządzanym przez Jarosława Kaczyńskiego - kontynuował przypominając m.in. o ujawnieniu przez niego wysokich nagród, przyznawanych przez premier Beatę Szydło ministrom swojego rządu.



- Wiążę te działania z odwetem, zemstą tych ludzi, za sprawowanie mandatu posła. Nie ma miejsca w państwie Kaczyńskiego na polityków o innych poglądach, stąd tak radykalne i odwetowe działania tej grupy służb. Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach Polską rządzi grupa służb, które nadaje. Niestety również w 2019 roku grupa służb rozgrywała wybory parlamentarne - mówił też Brejza.



- W moim przypadku to była permanentna, sześciomiesięczna inwigilacja, od początku kwietnia, zawsze w czasie kampanii wyborczej - albo w wyborach do PE, w których kandydowałem, albo w wyborach do Sejmu, w którym miałem zaszczyt kierować kampanią wyborczą - podkreślił.

Reklama

Włamania związane z komisją ds. Amber Gold?

- Włamania identyfikuje też z pracą komisji śledczej ws. Amber Gold. W czerwcu jedyne włamanie miało miejsce 13 czerwca - w dniu przyjmowania raportu komisji śledczej ws. Amber Gold. Dzień kolejnego włamania, 16 października, był dniem przedstawiania w Sejmie raportu z prac komisji śledczej - mówił też Brejza.

- Okazało się, że ta komisja była tak niewygodna dla PiS-u, że nie odegrała żadnej roli w kampanii wyborczej - zauważył.

Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

Brejza mówił też o włamaniu 11 lipca, gdy trwały przygotowania do Forum Programowego, dużej konferencji programowej Platformy Obywatelskiej. - Panowie ze służb chcieli poznać wcześniej te zamierzenia - ocenił.

- 30 lipca, w dniu prezentacji list, też miało miejsce włamanie - mówił Brejza.

- Doszło też do ataku 29 sierpnia, gdy zostałem zgłoszony jako kandydat do Senatu Koalicji Obywatelskiej - wyliczał.

- Wiążę bezpośrednio tę sprawę, sprawę inwigilacji, włamań, nie z żadną sprawą kryminalną. Ten komentarz pokrywa się w 100 procentach z kalendarzem wyborczym. Ataki ustały kilka dni po wyborach w 2019 roku - podsumował.



Reklama

Sprawa Pegasusa

Pod koniec ubiegłego roku agencja AP podała, powołując się na badaczy grupy Citizen Lab z Kanady, że telefon komórkowy obecnego senatora KO Krzysztofa Brejzy został zhakowany za pomocą oprogramowania Pegasus 33 razy w 2019 roku. Niezależnie doniesienia te potwierdziła organizacja Amnesty International. W 2019 r. Brejza kierował sztabem wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Citizen Lab ustaliło też, że Pegasusa użyto przy próbach szpiegowania mecenasa Romana Giertycha oraz prokurator Ewa Wrzosek.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" stwierdził, że "źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia", jakim jest Pegasus. Jednocześnie prezes PiS zapewniał, że w czasie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku "żaden Pegasus, żadne służby, żadne jakieś tajnie pozyskane informacje nie odgrywały jakiejkolwiek roli". Kaczyński powiedział też, że wydanie na zakup Pegasusa środków z Funduszu Sprawiedliwości to "sprawa o charakterze technicznym".