We wtorek Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 , przedłożone przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rząd Mateusza Morawieckiego pozytywnie ocenia projekt. Tzw. ustawa Hoca ma m.in. dać pracodawcom możliwość żądania od pracowników okazywania wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2 lub dowodu zaszczepienia na COVID-19. W przypadku odmowy pracodawca mógłby m.in. zmienić pracownikowi sposób wykonywania pracy. Część posłów klubu PiS sprzeciwia się proponowanym rozwiązaniom.

Poseł PiS Marek Ast był pytany w Polskim Radiu, czy brak jednolitego stanowiska w klubie PiS wobec ustawy Hoca nie jest przejawem "imposybilizmu" obozu władzy. - Zjednoczona Prawica to koalicja, składamy się z przedstawicieli wielu środowisk - odparł polityk. - Są w klubie osoby, które są sceptyczne wobec polityki sanitarnej i które zgłaszają zastrzeżenia do ustawy Czesława Hoca. Zdecydowana większość członków klubu ten projekt popiera - dodał. - Jaki będzie ostateczny efekt? Przekonamy się w czasie posiedzenia Sejmu - zaznaczył.

Odnosząc się do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 poseł Ast ocenił, że obóz władzy nie godzi się na tragiczne skutki epidemii. - Mamy bardzo aktywną politykę rządu, która do tej pory, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, skutkowała. Kwestie zachorowań i śmiertelności jeżeli chodzi o COVID to nie tylko problem Polski - powiedział.

- Osobiście jestem zwolennikiem i tego projektu (ustawy Hoca - red.), i wszystkich innych, które zmierzały do umasowienia szczepień Polaków i do wprowadzenia takich regulacji, które to bezpieczeństwo by zapewniały, natomiast jesteśmy dużą koalicją, gdzie uprawnione są różne poglądy i stanowiska, więc musimy dochodzić do konsensusu i myślę, że i w tej sprawie do konsensusu dojdziemy - mówił Ast.

Nawiązując do projektu ws. weryfikacji szczepień i testów przez pracodawcę poseł PiS zaznaczył, że stosowna dyskusja trwa nie tylko w Zjednoczonej Prawicy. - Również tutaj Polacy są podzieleni - podkreślił.

- Wydaje się słusznym, aby pracodawca dla ochrony też miejsc pracy miał możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zdrowy, czy jest zaszczepiony, tym bardziej, że przecież każdy pracownik, który chce rozpocząć pracę musi przejść obowiązkowe badania medyczne, przedstawić zaświadczenie o zdolności do pracy, więc ja tutaj jakiegoś wielkiego problemu nie widzę. Kwestia przekonania nieprzekonanych, że również kwestie dotyczące przedstawienia wyniku szczepienia czy wyniku badań zdrowotnych jeżeli chodzi o testy na COVID to też nie powinien być żaden problem - dodał Ast.

Czy projekt Hoca będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu? - Wydaje mi się, że to realne, ale poczekajmy do przyszłego tygodnia i wszystko będziemy wiedzieli - powiedział poseł PiS.